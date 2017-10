Elections locales du 23 novembre , ANR : Une campagne propre et sereine

En présidant hier, à Sétif, la conférence des cadres de son parti, notamment les têtes de liste et candidats pour les prochaines élections locales, M. Belkacem Sahli, secrétaire général de l’ANR, n’a pas manqué de faire état de l’importance que revêtent de telles échéances, l’impact qu’elles sont appelées à produire sur la consolidation de l’édifice institutionnel et la dynamique du développement local.

Une rencontre à l’issue de laquelle le premier responsable de cette formation politique dira aussi les avancées enregistrées par rapport aux élections de 2012, autant sur le nombre de listes qui seront en lice pour les APC et les APW, que sur le choix des candidats et leur aptitude à relever les défis qui s’imposent. Dans ce contexte, l’intervenant qui indiquera que l’ANR sera présente dans 25 wilayas et ira ainsi à la conquête de 150 APC et 16 APW avec pas moins de 5.000 candidats, dont 73% d’universitaires et 43% de femmes, ajoutera que l’ambition de l’ANR est de porter à plus de 400 le nombre d’élus en nette évolution par rapport à 2012 où elle avait remporté 251 sièges pour les APC et les APW. Il s’adressera ensuite à tous les candidats pour dire un message d’espoir et d’engagement mettant à ce propos l’accent sur la nécessité de mener une campagne sereine et propre fondée sur un discours réalistes et toujours empreint d’espoir.

Une campagne qui doit se situer loin des promesses vaines mais constituer le moment propice pour laisser place à des propositions alternatives allant dans le sens des aspirations du citoyen et partant ,consolider la stabilité et la sécurité du pays. A «L’ANR, notre souci n’est pas tant de gagner des sièges, ce que nous ne rejetons pas, mais de booster la participation des citoyens à ces élections, une participation massive et de qualité», dira M. Belkacem Sahli qui appellera chaque électeur à aller accomplir en toute souveraineté son devoir électoral pour permettre à l’Algérie et aux assemblées d’avoir des candidats à même de pouvoir relever les défis que se fixe l’ANR. A ce titre l’intervenant citera la concrétisation sur le terrain de la démocratie participative, la nécessité de disposer d’élus capables d’améliorer le climat des affaires et de booster l’économie locale à travers la valorisation des potentialités des collectivités et pour le troisième défi, celui d’avoir des élus qui peuvent accompagner les revendications socio-économiques des citoyens, élus qui s’investissent sur le terrain, capables d’écouter et de prendre en charge les préoccupations, sachant que l’Algérie vit des mutations socio-économiques difficiles mais qui seront certainement fructueuses dira le secrétaire général de l’ANR qui s’engage dans 30 APC et APW dans la wilaya de Sétif.

F. Zoghbi