Elections locales du 23 novembre : Appel à la mobilisation pour plus de crédibilité au scrutin

La promotion de la femme dans les assemblées élues, soit la valorisation de son rôle dans l’action politique constitue un «acquis à préserver et à consolider davantage», a indiqué hier à Alger, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

S’exprimant lors d’un séminaire organisé en partenariat avec Onu-femmes, une initiative visant une participation «effective et durable» de la femme aux assemblées élues, M. Bedoui a mis en relief d’entrée le fait que les prochaines élections locales du 23 novembre sont une occasion pour réaffirmer à nouveau «une participation juste de la femme. Le prochain rendez-vous électoral est un pilier supplémentaire pour la consolidation de l’édifice démocratique». Aussi, le scrutin du 23 novembre est une opportunité à même de valoriser l’expérience de la femme élue aux collectivités locales.

En la matière, l’Algérie, en termes de représentation de la gent féminine dans les assemblées élues, est en tête au double niveau régional et continental. Dans cette optique et dans l’objectif de pérenniser cette dynamique, M. Noureddine Bedoui annonce l’institution d’un «prix annuel de la femme élue», qui sera attribué à l’élue locale qui réalisera le meilleur projet de proximité. L’instauration de ce prix obéit à l’idée «de mobiliser les énergies et de stimuler la créativité des femmes élues aux assemblée locales pour la consécration de projets de proximité et susciter ainsi de la valeur ajoutée au bénéfice de la collectivité». Dans son allocution, le ministre ne manquera pas aussi de rendre un hommage appuyé aux femmes élues qui sont parvenues, dit-il «à briser les stéréotypes en laissant une bonne impression aux citoyens par l’intérêt porté sur les réalités quotidiennes en sa qualité de membre de l'assemblée populaire communale ou de wilaya ou de présidente d’une des commissions permanentes des assemblées».

Il persiste et signe en affirmant que l’engagement de la femme dans ce domaine ne se mesure qu’à «sa profonde conviction et son investissement dans le travail sur le terrain ainsi qu’à son militantisme. Pour le ministre, les femmes élues ont incontestablement «contribué à l’éveil de la conscience collective au sujet de la préservation des intérêts de la nation et du citoyen tout en assurant l’effectivité du système des quotas».

A l’évidence, toute cette dynamique de promotion du rôle et de la place de la femme au sein des instances élues et des centres de décision n’aurait pu se consacrer sans «le ferme engagement du Président de la République, pour qui, la promotion de la femme est inscrite au premier rangs des objectifs visés dans la cadre de la dynamique des réformes politiques.



La femme a accédé au domaine politique par la voie honorable



L’engagement du Chef de l’Etat s’est confirmé d’ailleurs à maintes reprises, plus pertinemment encore lors de la révision constitutionnelle de 2016.

Le domaine relatif au leadership et à la politique a été également «consacré avec force par le président Bouteflika, la femme est entrée dans le domaine politique par la voie la plus honorable en accédant à des postes importants au sein de l'Etat» a appuyé le ministre. Il illustre son propos en rappelant le dernier mouvement opéré dans le corps des walis et des chefs de daïra en vertu duquel trois femmes ont été nommées aux postes de wali, deux autres désignées comme walis déléguées et 37 femmes promues chefs de daïra.

La dynamique de la promotion de la femme aux assemblées et même son accession à des postes de la responsabilité sera davantage renforcée à l’avenir, préconise le ministre de l’Intérieur, grâce à t-il précisé, à la prochaine révision des textes législatifs relatifs aux partis politiques, aux élections, aux associations, au code des collectivités locales mais également l’institution d’une loi portant promotion de la démocratie participative. Notons, par ailleurs, que les représentants de l’ONU présents au séminaire d’hier se sont félicités «des progrès notoires de l’Algérie» réalisés dans le domaine de la promotion de la femme au sein des assemblées élues. M. Eric Overvest, coordinateur résident du système des Nations unies en Algérie a salué le gouvernement algérien pour «ses efforts visant à soutenir et à accompagner les femmes élues» et a fait part de son «appui» à l'Algérie dans la promotion et la participation politique des femmes. Le responsable onusien a soutenu que la révision constitutionnelle «a expressément ouvert de nouveaux horizons pour la promotion des femmes élues dans les postes de décision», où l'Etat «œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes et encourage l'accès des femmes aux responsabilités dans les institutions et les administrations publiques. A travers ses efforts, l'Algérie a démontré son engagement à appuyer les principes de gouvernance démocratique, en créant des conditions favorables à une participation politique inclusive des femmes et des hommes» dira encore le même responsable onusien.

Karim Aoudia