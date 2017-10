Pluralisme médiatique : un acquis irréversible

L’Algérie commémore aujourd’hui, pour la cinquième fois, la Journée nationale de la presse 2017, décrétée le 3 mai 2013 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour donner une forte impulsion au champ médiatique de notre pays, en préservant ses principes fondamentaux de liberté d’expression et la nécessité de son indépendance pour garantir son rôle de transmission de l’information.

Le choix de cette date n’est pas fortuit, puisqu’elle coïncide avec la parution, le 22 octobre 1955, du premier numéro du journal El-Mouqawama El-Djazaïria (Résistance algérienne), organe du FLN qui a précédé la publication d’El Moudjahid. Ce journal de deux feuillets, imprimé à Tétouan (Maroc) entre 1956 et 1957, était dirigé par Salah Louanchi. Publié dans trois pays (A/Paris, B/Maroc et C/Tunisie), ce bulletin dont le tirage était modeste (une cinquantaine d’exemplaires) était destiné aussi bien à l’émigration algérienne qu’à la population française.

De ce fait, la Journée nationale de la presse vise à rendre hommage au courage et à l’indépendance de la presse algérienne. El Moudjahid se rallie bien sûr à cette célébration. Pour autant, nous rappelons aussi que les médias algériens ont connu un long parcours, jalonné de grandes concrétisations marquées par « une meilleure ouverture du champ médiatique depuis au moins deux décennies, une indépendance et, surtout, une meilleure liberté d’action, comparativement à d’autres pays de la région, dans un contexte marqué essentiellement par le processus de réformes politiques initiées par le chef de l’Etat, M. Abdelaziz Bouteflika, à l’effet d’approfondir un ancrage de la démocratie dans lequel le secteur de l’information est appelé à jouer pleinement son rôle d’aiguillon et de repère significatif. En témoignent, pour le cas d’espèce, les chantiers lancés dans ce secteur sensible de la communication. Etant entendu aussi que l’information est un droit constitutionnel et imprescriptible, garanti à tous les membres de la société.

Ainsi, l'ouverture de la presse sur les différentes tendances médiatiques constitue, à la faveur du pluralisme consacré par la Constitution et pour lequel les gens de la profession ont payé un lourd tribut, « un acquis national » à préserver. Cet acquis se justifie par plusieurs étapes, depuis l’ouverture du champ médiatique à la faveur de la loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, et même bien avant avec l’évolution constatée depuis 1989 aussi bien dans la diversité des titres que dans le volume des tirages. Le paysage médiatique est, en effet, meublé de plus d’une centaine de publications (quotidiens, hebdomadaires, mensuels et bimensuels), avec une part majoritaire aux journaux arabophones et francophones.



Des acquis et surtout des défis...



C’est pourquoi, un intérêt particulier de la part des pouvoirs publics est accordé au secteur, tel que l’a toujours réaffirmé le Président de la République dans ses messages où il réitère la poursuite du processus juridique et réglementaire régissant les activités du secteur. Il s’engage à poursuivre la consolidation de la liberté de la presse. Depuis la promulgation de la loi organique sur l'information, les engagements qu’il s’attache à concrétiser ont connu une application effective. Plusieurs projets entamés par le ministère de la Communication commencent à voir le jour, à l’instar de celui de la création du Conseil d’éthique et de déontologie, l’octroi de la carte du journaliste professionnel, l’organisation de sessions de formation qui constituent un des maillons forts du professionnalisme, notamment pour une meilleure pratique journalistique, en se basant également sur le perfectionnement des journalistes régionaux pour promouvoir une information de proximité, la création de l'Autorité de régulation de l'audio-visuel, la généralisation des stations de radio dans les 48 wilayas, en plus de l’ouverture de plusieurs stations de télévision. « Je réitère mon engagement à continuer d'appuyer le droit du citoyen à l'information et ce, par la promulgation des textes législatifs et réglementaires à même de lui garantir l'exercice de ce droit consacré par la Constitution », avait souligné le chef de l’État. Les pouvoirs publics se devant d’agir pour la protection de la liberté d’expression contre toute

« dérive » préjudiciable au citoyen ou aux institutions constitutionnelles, a affirmé le Président de la République. En effet, pour devenir une réalité, la liberté d'expression a besoin d'un environnement juridique et réglementaire propice à l'essor d'un secteur pluraliste et ouvert, soutenu et protégé par un État de droit. Il faut que la loi garantisse l'accès à l'information, notamment dans le domaine public, sans oublier le respect par les professionnels des normes éthiques et professionnelles les plus élevées définies par des praticiens, formant l'infrastructure fondamentale dont la liberté d'expression a besoin pour exister.

Après tant d’acquis enregistrés par la « noble famille de la presse » il est de son devoir de ne pas dormir sur ses lauriers et aller de l'avant sur la voie du renforcement de leur affermissement, tout en ne perdant pas de vue une plus grande maîtrise du métier et en respectant l’éthique et la déontologie.

Il est souhaité aussi que la célébration de cette journée soit une occasion pour les professionnels (journalistes, éditeurs et responsables) de prendre davantage conscience de l'importance de la mission qui leur est confiée, compte tenu des enjeux et des défis à relever et de leur rôle dans la société, à travers la promotion d’une culture de la tolérance et de la solidarité et la lutte contre les fléaux qui menacent la cohésion sociale.

Kafia Ait Allouache