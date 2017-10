M. Kaouane aux organes de presse : S’adapter à l’environnement économique

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a appelé, hier à Tizi-Ouzou où il a effectué une visite de travail et d’inspection, les journalistes à s’approprier la Journée nationale de la presse, qui leur a été dédiée par le Président de la République.

S’exprimant sur les ondes de la radio locale, le ministre de la Communication a fait savoir que dans son esprit, le journaliste doit s’approprier cette journée nationale, et c’est pour cette raison qu’il n’a pas hésité à répondre à l’invitation des autorités de la wilaya pour marquer le devoir de mémoire envers l’un des martyrs de la corporation, Smaïl Yefsah, mais aussi pour tous les journalistes tombés durant la décennie noire et rendre hommage aux aînés de la profession. Evoquant le programme de célébration de cette journée, le ministre a indiqué que celui-ci est déployé sur plusieurs activités, notamment à Alger où aura lieu aujourd’hui la cérémonie de remise des prix du Concours du Président de la République du journaliste professionnel auquel la Radio nationale a participé massivement et qualitativement, notamment. Djamel Kaouane est également revenu sur la nécessité de régulation du secteur par la mise en place des autorités de régulation, à savoir l’ARAV et l’ARPE.

Concernant la mise en place de cette autorité de régulation de la presse écrite, M. Kaouane a affirmé que celle-ci le sera dans les meilleurs délais, soulignant au passage la nécessité d’assainir le fichier national des journalistes professionnels. « Nous avons procédé à un lifting du premier processus de confection de la carte nationale du journaliste professionnel qui a permis d’assainir le fichier national », a-t-il fait savoir, réfutant toute velléité de remise en cause du travail effectué par son prédécesseur.

Evoquant la mise en place de ces autorités de régulation, le ministre a rendu un vibrant hommage au Président de la République qui a été visionnaire en la matière. Tout en rappelant le rôle régulateur de son département ministériel, M. Kaouane a exprimé sa satisfaction quant à la liberté de ton et la liberté d’expression de la presse. Enfin, il est revenu sur la crise qu’endurent plusieurs organes de la presse nationale, en indiquant que son département n’est pas responsable de la situation que vivent ces journaux. « Le journal est un projet éditorial, mais aussi un projet économique qui est, hélas, inopérant au niveau de certains organes qui ont pourtant grassement bénéficié des aides de l’Etat», a-t-il répondu à une question sur cette crise. Le ministre a par ailleurs affirmé que des équipes travaillent actuellement sur l’élaboration du projet de fonds d’aide à la presse destiné à amortir un tant soit peu le choc de la crise. Djamel Kaouane a également tenu à rassurer les professionnels de la presse quant à la bonne santé financière de l’ANEP, et ce, a-t-il ajouté, en dépit de la situation économique du pays.

« L’ANEP continuera à fonctionner malgré la crise », a-t-il insisté, affichant la disponibilité du gouvernement à être à l’écoute des problèmes de la corporation, mais elle doit aussi assurer sa raison d’être. Lors de sa visite, le ministre de la Communication a procédé à la mise en service de la maison de la presse Malik-Ait- Aoudia, composée de 40 bureaux, dont 16 sont déjà attribués à différents organes de la presse publique et privée, comme il a visité le chantier d’un projet de 100 logements publics locatifs au profit des journalistes de la wilaya à Draâ Ben-Khedda ainsi que la radio locale de Tizi-Ouzou. Auparavant, le ministre, accompagné du wali et du PAPW, s’est recueilli sur la stèle dédiée aux journalistes assassinés durant la décennie noire et la stèle du journaliste Tahar Djaout, au centre-ville.

Djamel Kaouane a également donné le coup d’envoi d’un marathon organisé à la mémoire de Smaïl Yefsah, par l’association de son village natal Talla Amara, commune de Tizi-Rached, suivi d’une visite à la maison familiale du défunt. La délégation a été accueillie par les membres de la famille qui ont fortement apprécié ce geste symbolique du représentant du gouvernement.

Bel. Adrar