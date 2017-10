Autorité de régulation de la presse écrite : accélérer la mise en œuvre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a instruit hier le gouvernement à l'effet d'accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) et son activation aux côtés de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV). «Partant de l'intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l'Algérie dans le secteur de l'information, je réitère mon appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l'Autorité de régulation de la presse écrite et son activation aux côtés de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel», a souligné le Chef de l'Etat dans un message à l'occasion de la journée nationale de la Presse. Lors de la présentation du Plan d'action du gouvernement devant le Parlement, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, avait annoncé l'installation avant la fin de l'année de l'ARPE, assurant que le gouvernement œuvrera pour l'amélioration de la situation des médias en Algérie et de l'accès à l'information. «Avant la fin de l'année, il sera procédé à l'installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite», avait-il affirmé, relevant que le plan d'action du gouvernement contient l'engagement du gouvernement pour l'amélioration de la situation des médias en Algérie, à commencer par l'amélioration de son action et des institutions de l'Etat en matière de communication. Pour sa part, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, avait indiqué que son département ministériel œuvrait avec la corporation des journalistes pour la mise en place de l’ARPE avant la fin de l'année en cours. Rappelant que la première phase de la mise en place de cette Autorité a été l’établissement de la carte du journaliste professionnel, il avait relevé que des consultations ont été lancées par le ministère avec des représentants de la corporation pour mettre en place cette Autorité. Il avait également assuré que son ministère «sera un accompagnateur, un facilitateur et un médiateur dans ce processus tributaire de la communauté des journalistes». «Nous serons à l’écoute de nos partenaires pour assurer les conditions de succès de cette Autorité», avait-il soutenu. «L’ARPE, au même titre que l’ARAV, héritera de pouvoirs régaliens et sera dotée de toutes les attributions nécessaires, y compris l'autonomie financière», avait tenu à rassurer le ministre, relevant que la loi est «très claire» à ce sujet.

L'ARPE, prévue par loi relative à l’information de 2012 et jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est chargée notamment d'«encourager la pluralité de l’information et de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national». Elle est composée de 14 membres nommés par décret présidentiel, à savoir trois (3) membres désignés par le Président de la République, dont le président de l'Autorité, deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la nation et sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins 15 ans d'expérience dans la profession. Le mandat des membres de l'ARPE est de six ans non renouvelable.

Dans son plan d'action, le gouvernement s'est engagé, dans le chapitre du droit du citoyen à l'information, à travailler sur la promotion de l'obtention par les médias des informations, des documents, statistiques et leur circulation au bénéfice des citoyens. Une loi encadrera cette innovation de sorte qu'elle soit exercée dans la préservation de la vie privée et des droits d'autrui, des intérêts légitimes des entreprises, ainsi que dans le respect des exigences de la sécurité nationale. (APS)