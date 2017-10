Décollage économique : Aller vers une meilleure gouvernance

«Nous avons une base solide pour entamer de manière effective notre décollage économique aujourd'hui». Le ministre de l’Industrie et des Mines brandit ses arguments : Zones industrielles, projet de transformation de phosphate, modernisation de la voie ferrée, la place future du ciment dans les exportations nationales. Mais qu’en pensent les experts ? Joint au téléphone, M. Abdelaziz Mehenni, président de la Confédération des industriels et producteurs algériens, relève l’«impérative diversification» économique, dont une des clés de réussite consiste en l’«exploitation optimale des secteurs agricoles et agroalimentaires». Et estime que l’Algérie vit déjà sa relance économique. Quant au Dr Abderrahmane Mebtoul, expert international, il estime que ce décollage tient en : la Gouvernance renouvelée ; la condition irrécusable de la croissance ; l’efficacité des dépenses publiques, basée essentiellement sur un cadrage pluriannuel, l’évaluation approfondie de l’efficacité des dépenses fiscales et sociales, ainsi que la place de l’initiative locale pour initier des activités productives.

Pour mieux expliquer ces réformes locales, il nous renvoie à la nécessité de «privilégier l’autonomie budgétaire plutôt que l’autonomie fiscale pour inciter les citoyens à mieux contrôler les dépenses des collectivités locales». Favorable à l’investissement productif, M. Mebtoul rebondit sur le rôle du Partenariat public-privé (PPP) qui facilite et encourage la mise en œuvre des projets dans les délais et dans les limites du budget. Mais afin d’éviter les dépassements, cela suppose la «maîtrise des coûts» et souvent et une «meilleure gouvernance». «Cette réduction du coût des risques constitue le principal moyen d’optimiser le rapport coûts-résultats du secteur public et, dans le cadre de PPP réussis, elle compense généralement toute augmentation de coût résultant d’un financement par emprunts privés et non par emprunts publics», explique-t-il. En effet, une des clés du succès des PPP réside dans un dialogue constant entre l’autorité délégatrice et le secteur privé en reconnaissant leurs intérêts partagés. Aujourd’hui, il n’est un secret pour personne : des mesures sont prises pour accélérer ce décollage. Des exemples ? Rationalisation des dépenses publiques, efforts pour encadrer les importations, encouragement de la production locale… Mais l’Algérie traîne le pas en matière d’innovation, de développement des TIC. S’ajoutent l’effort à consentir en matière de lutte contre la bureaucratie, l’informel, de l’émergence des secteurs jusque-là peu ou non exploités.

D’autres, comme le premier responsable de l’Ugta, appellent à la réhabilitation de la valeur du travail, à la «dysfonctionnarisation» de l’économie nationale, à même de libérer l’initiative et restituer ses lettres de noblesse à l’entreprise et à son manager. Pour sa part, M. Smaïl Lalmas, économiste et président de l’Association Algérie conseil export, propose l’assainissement du climat des affaires, avec à la clé le rétablissement de la confiance, la stabilité des lois, et la mise en place d’un programme économique bien clair et ce, en concertation avec tous les intervenants dans la sphère économique. A ce sujet, M. Ouyahia était clair : le gouvernement compte mettre en place des mesures de sauvegarde du marché national pour réduire le volume des importations et préserver les réserves de change et permettre à la production nationale et à l’entreprise algérienne de se réapproprier le marché local.

Fouad Irnatene