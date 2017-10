Démarche du gouvernement pour faire face à la crise financière : Engagement renouvelé du FCE

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a tenu hier, son assemblée générale ordinaire organisée, au Palais des expositions-Safex (Pins Maritimes, Alger). Cette rencontre, a constituée une opportunité au membre de cette organisation patronale d’examiner, entre autres, le bilan des actions réalisées au cours de l’année 2016 et débattre des questions liées à la conjoncture économique actuelle. En effet, le président du FCE, Ali Haddad, a salué à cette occasion, les efforts déployés par le gouvernement pour faire face à la crise financière engendrée par la chute drastique des prix de pétrole depuis juin 2014 et le développement de l’économie nationale : «Nous avons écouté et compris le Premier ministre concernant les réformes et toutes les transformations que notre pays doit s’attacher à engager pour mettre notre économie sur la voie d’une croissance saine, forte et durable», a indiqué Ali Haddad. Ajoutant : « Nous ne pouvons qu’applaudir cette orientation de la politique économique, qu’entend ainsi conduire notre Gouvernement. Nous la soutenons. Les réformes envisagées sont l’essence même du plaidoyer de notre Forum». «Pour construire une économie moderne qui puisse générer les ressources de sa propre reproduction, dit-il nous ne pouvons ignorer que nos efforts restent insuffisants et qu’il est nécessaire de les maintenir et de les intensifier, car il reste beaucoup à faire». Mettant à profit cette occasion le président du FCE a souligné qu’«il y a quelques mois, nous avons été victime d'une cabale dont les instigateurs ont essayé de nous présenter comme des prédateurs en nous collant tous les maux. Nous n'avons pas abdiqué et nous avons affronté cette situation avec beaucoup de responsabilité car nous avons toujours placé les intérêts suprêmes du pays au-dessus de toute considération, et nous serons toujours là pour soutenir Son Excellence le Président de la République», avant d’ajouter que «maintenant que ces épreuves sont derrière nous et que tout est rentré dans l'ordre et que le gouvernement nous a clairement exprimé sa confiance, nous pouvons aller de l'avant et accomplir encore plus d'actions». De son côté, Omar Ramdane, président d'honneur du FCE, a exprimé sa pleine satisfaction quant à l’évolution qu’a connu cette organisation ces dernières année, indiquant que depuis la création du FCE le nombre des adhérents ne cessent de augmenter plus en plus. Il dira dans ce sens que notre organisation constitue une force de proposition constructive et cela bien évidement en concertation avec les membres du gouvernement pour le développement de l’économie nationale. S’agissant de l’université du FCE, il a souligné que «ses résultats, commencent déjà à apparaître, dont la première c’est l'instruction du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahi, qui donne la priorité aux transactions publiques aux institutions nationales». Il y a lieu de rappeler que les travaux de l’université du FCE ont été clôturé vendredi. La participation du Premier ministre est un signe fort de la volonté des pouvoirs publics à renforcer le dialogue direct avec les opérateurs économiques afin de les impliquer davantage dans le processus de redynamisation de l'économie nationale. Ce grand moment d’échanges et de débats a permis également d’associer les partenaires économiques au processus de prise de décision sur les questions en relation avec l’environnement des affaires.

Makhlouf Ait Ziane