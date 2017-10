Attaque terroriste en égypte : 35 policiers tués

Au moins 35 policiers égyptiens ont péri vendredi dans une embuscade terroriste au sud-ouest du Caire, un des bilans les plus meurtriers depuis le début en 2013 d'une série attaques extrémistes contre les forces de sécurité. Des sources sécuritaire et médicale ont confirmé le bilan de cette attaque non revendiquée, qui pourrait être revu à la hausse. Cette attaque contre les forces de sécurité dans le désert occidental est intervenue au moment où le pays s'apprêtait à commémorer les 75 ans de la bataille d'El-Alamein, qui a marqué une victoire décisive, en 1942, pour les Alliés contre les forces de l'Axe, lors de la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie a bien eu lieu hier matin au cimetière du Commonwealth en présence de 35 délégations internationales. Mais le président Abdel Fattah El-Sissi, qui n'était pas à cette cérémonie, a annulé une partie de ses engagements dans la ville côtière, en marge de la commémoration internationale, selon la présidence. Il devait, notamment assister à un événement pour promouvoir la construction de la nouvelle ville d'El-Alamein. Hier matin, à l'entrée de la zone où s'est déroulé l'accrochage meurtrier la veille, deux conducteurs de camion qui s'éloignaient des lieux de l'embuscade ont dit que les forces de sécurité y étaient présentes en masse et que «des avions survolaient la zone», située à moins de 200 kilomètres du Caire.



Tirs de roquettes



Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les forces de sécurité, qui traquaient des terroristes dans la région, avaient été attaquées vendredi en fin de journée sur la route menant à l'oasis de Bahariya, à moins de 200 km du Caire. Cette oasis a longtemps été une destination touristique très prisée. Plusieurs «terroristes» ont également été tués lors des affrontements, a indiqué le ministère. Selon une source proche des services de sécurité, le convoi des forces égyptiennes a été visé par des tirs de roquettes. Des engins explosifs ont également été utilisés par les assaillants. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Ligue arabe ont condamné l'attaque meurtrière. N plus de la présence des éléments de Daesh dans le Sinaï égyptien, le groupe extrémiste Hasm a revendiqué depuis 2016 plusieurs attentats contre la police, des responsables et des juges, au Caire.