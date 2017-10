Violences dans le nord irakien : Les inquiétudes de Washington

La diplomatie américaine s'est dit «inquiète» des violences dans le nord de l'Irak, et a demandé à l'armée irakienne de limiter ses mouvements près de Kirkouk, une zone revendiquée à la fois par Baghdad et les Kurdes. «Dans le but d'éviter tout malentendu ou de nouveaux affrontements, nous demandons au gouvernement central de calmer la situation en limitant les mouvements des forces (armées) fédérales dans les zones disputées», et d'entreprendre uniquement des mouvements «qui ont été coordonnés avec le gouvernement régional du Kurdistan», a réclamé la porte-parole du département d'État Heather Nauert, dans un communiqué. «Nous sommes rassurés par les instructions du Premier ministre Haider El-Abadi aux forces fédérales de protéger les citoyens kurdes irakiens et de ne pas provoquer de conflit», a-t-elle ajouté. Les forces irakiennes ont repris vendredi aux combattants kurdes la dernière zone qu'ils contrôlaient dans la province de Kirkouk, après d'intenses combats. Le Commandement conjoint des opérations, qui regroupe l'ensemble des forces irakiennes, a annoncé «la reprise de contrôle d'Altun Kupri», un ensemble de 36 villages s'étendant sur 530 km² et habités par une population mixte de 56.000 Kurdes et Turkmènes.