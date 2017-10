Syrie : Daesh s’effrite

Les forces syriennes ont chassé hier le groupe «État islamique (EI)» d'une ville symbolique de la province de Homs, a rapporté l'agence officielle Sana au moment où l'organisation terroriste est acculée dans ses derniers fiefs en Syrie. Début octobre, l'«EI» avait pris El-Qaryatayn (Centre) dans la Badiya, le désert syrien, une ville qui a longtemps été un symbole de coexistence entre musulmans et chrétiens dans le pays en guerre depuis 2011. «Des unités de l'armée syrienne, en collaboration avec les forces alliées, ont rétabli la sécurité et la stabilité dans la ville d'El-Qaryatayn, après avoir éliminé les terroristes de Daech», a indiqué Sana. La victoire est intervenue «après le retrait dans la nuit de plus de 200 éléments de l'«EI», en direction de la Badiya», le grand désert du centre du pays. Cible de multiples offensives, l'«EI» subit depuis des mois revers après revers en Syrie et en Irak voisin. Il vient d'être chassé par une alliance de combattants kurdes et arabes de Raqqa, sa «capitale» de facto en Syrie et voit ainsi s'écrouler son «califat» proclamé sur les régions conquises en 2014 à cheval entre les deux pays. En Syrie, l'«EI» contrôle encore quelques poches dans la Badiya, une région désertique qui chevauche, notamment les provinces de Homs et Deir Ezzor (Est), théâtres d'offensives de l’armée régulière.