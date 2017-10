Réunion de crise du gouvernement espagnol : Madrid veut destituer le gouvernement catalan

Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a demandé, hier au Sénat, de destituer le gouvernement catalan de Carles Puigdemont, afin de convoquer de nouvelles élections, pour empêcher la sécession de la Catalogne.

Le gouvernement séparatiste de Catalogne n'a pas laissé à Madrid d'autre choix, a affirmé M. Rajoy, dont le parti dispose de la majorité absolue au Sénat, après un Conseil des ministres extraordinaire. Invoquant un article jamais encore utilisé de la Constitution, le dirigeant conservateur a demandé au Sénat de lui confier la faculté de dissoudre le parlement catalan, afin de «convoquer des élections dans un délai maximum de six mois». M. Rajoy demande aussi que «tout le gouvernement catalan, présidé par Carles Puigdemont, soit démis de ses fonctions, qui seront exercées «en principe par les ministères (nationaux), aussi longtemps que durera cette situation exceptionnelle». Si le Sénat approuve les mesures demandés par M. Rajoy dans les jours qui viennent, le parlement catalan continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à sa dissolution, mais ne pourra pas élire un nouveau président du gouvernement en remplacement de M. Puigdemont ni voter de nouvelles lois contraires à la Constitution et au statut de cette région autonome. M. Rajoy dispose de la majorité absolue au Sénat, mais s'est assuré de l'appui du Parti socialiste (PSOE), principale force d'opposition, et des centristes de Ciudadanos. Carles Puigdemont, qui devait faire une déclaration officielle hier soir, a menacé de faire proclamer formellement l'indépendance de la Catalogne, une région grande comme la Belgique qui représente 19% du PIB espagnol. Il se fonde sur un référendum d'autodétermination qu'il a organisé le 1er octobre en bravant l'interdiction de la justice et où, selon lui, 43% des Catalans ont voté, à 90% pour l'indépendance.

R. I.