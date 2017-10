Autodétermination du Sahara occidental occupé par le Maroc : Fixer une date pour le référendum

Les travaux de la 42e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco 2017) ont débuté hier à Vitry-sur-Seine, au sud la capitale française, sous le slogan «Autodétermination du peuple sahraoui, Droit inaliénable».

Cette Conférence annuelle de deux jours, organisée depuis 1976 de façon continue dans différentes villes européennes, à l'instar de Paris, Barcelone, Rome, Bruxelles, Valence et Madrid, est incontestablement, la plus importante manifestation internationale de solidarité avec le peuple sahraoui, où des centaines de militants portent leur soutien à la cause sahraouie et au droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Selon le collectif d'organisation, environ 300 participants, représentant des gouvernements qui reconnaissent la République arabe sahraouie démocratique (RASD), ainsi que des organisations nationales et internationales, prendront part à cette nouvelle édition de la Conférence de l'Eucoco.

En sus des délégations officielles, des syndicalistes, des militants des droits de l'homme, des ONG et des associations amies avec le peuple sahraoui, sont au rendez-vous, comme chaque année.

Durant la première journée de l'évènement, selon le programme, les participants se sont réuns en plénière, durant laquelle ils ont fait le point de la situation politique et humanitaire dans le Sahara occidental.

Quant à la 2e journée, la conférence adoptera sa déclaration finale après les réunions des groupes de travail, déroulées dans la journée.

Vendredi dernier deux conférences en rapport avec la question sahraouie ont été organisées : la première a eu lieu au niveau de l’Assemblée nationale française, organisée par des députés français solidaires avec le peuple sahraoui en présence de plusieurs de leurs homologues européens et africains, tandis que la seconde, une journée d'étude internationale tenue à l’université de Sorbonne Paris, a réuni des universitaires, sur la protection des droits de l’homme au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique.

La 42e Conférence intervient au lendemain d'une visite de deux jours de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, aux camps de réfugiés sahraouis, sa première dans la région depuis sa nomination en septembre dernier.

La 41e édition de l'Eucoco qui s’est tenue l’année dernière dans la ville espagnole de Vilanova (Barcelone), était l’occasion pour les participants de lancer un appel urgent pour l’organisation sans délai du référendum d’autodétermination au Sahara occidental et mettre ainsi fin à l’occupation marocaine.

Dans leur déclaration finale de la précédente édition tenue sous le slogan «Sahara occidental : Autodétermination et indépendance», les participants avaient interpellé le Secrétaire général de l'ONU, lui demandant de «conduire sans délai à son terme la décolonisation du Sahara occidental (...) et de permettre au peuple sahraoui d’exercer librement son droit à l’autodétermination et à mettre ainsi fin, à l’occupation marocaine, à la répression, aux emprisonnements et au pillage des ressources naturelles».

Ils avaient en outre appelé à «mettre fin à la passivité du Conseil de sécurité onusien face aux agissements du Maroc qui agit en toute impunité», exigeant «le retour complet de la composante civile de la Minurso, et son rétablissement dans ses fonctions». (APS)

Abe Bouchraya, représentant du Front Polisario en France

« Un rendez-vous important de solidarité »

Le représentant du Front Polisario en France, Abe Bouchraya, a estimé hier, que la 42e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2017), représente «un rendez-vous important de solidarité et de soutien à la lutte du peuple sahraoui». En marge de cette conférence qui se tient à Vitry-sur-Seine (France), le responsable sahraoui a indiqué que l’organisation de ces assises européennes «reflète la profondeur de la solidarité et de la synergie avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour la paix».

«L’organisation de la conférence est une grande preuve de solidarité avec le peuple sahraoui qui milite pour son indépendance depuis 1976», a-t-il déclaré. Les travaux de la 42e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2017), qui se tient sur le thème : «Autodétermination du peuple sahraoui, Droit inaliénable», ont débuté hier à Vitry-sur-Seine avec la participation de quelque 300 militants pour l'indépendance du Sahara occidental, issus de pays des cinq continents tels que : l'Algérie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Suède, la Mauritanie, le Venezuela et autres. Outre des représentants de gouvernements reconnaissant la République arabe sahraouie démocratique (RASD), des députés et membres élus nationaux et internationaux, des organisations politiques et syndicales, des associations d'amitié avec le peuple sahraoui, des ONG et des personnalités du domaine de la culture prennent part à cette conférence de deux jours.

Plusieurs thématiques seront à l'ordre du jour de cette conférence, à travers des ateliers et groupes de travail, qui porteront notamment sur la situation politique, les droits de l'homme et les ressources naturelles, ainsi que la construction de l'Etat sahraoui en exil où les participants devront mettre en évidence les efforts historiques de la RASD et du Polisario depuis 1976. Une délégation parlementaire algérienne conduite par le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, prend part aux travaux de la 42e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2017).

«Notre rencontre, consacrée à la dernière colonie en Afrique, concerne la situation d’un peuple, soumis à l’asservissement, l’arbitraire et le pillage de sa richesse», a déploré le membre du Conseil de la nation, vice-président de la Commission des Affaires économiques et des finances, Noureddine Djaafar. Le non-respect des droits de l’homme, a-t-il estimé, a atteint «un seuil intolérable et tragique», levant le voile sur la responsabilité de la communauté internationale qui, a-t-il regretté, «n’arrive pas à retrouver ses marques en vue d’un règlement définitif du conflit du Sahara occidental». (APS)

M. Ayachi (CNASPS) :

« Revenir aux droits fondamentaux »

Le président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Saïd Ayachi, a souligné, hier à Paris, la nécessité de revenir aux fondamentaux du dossier du Sahara occidental et fixer une date pour l’organisation du référendum d’autodétermination en faveur du peuple sahraoui. «Il faut absolument revenir à des fondamentaux du dossier, à savoir l’organisation du référendum, aussi à ce qu’il a été promis au peuple sahraoui lors de la signature du cessez-le-feu en 1991, ainsi qu'à la préparation du référendum d’autodétermination, et fixer une date à celui-ci», a déclaré M. Ayachi à l’APS en marge des travaux de la 42e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2017). Pour M. Ayachi, le dossier sahraoui connaît un «tournant décisif» dans son développement, non seulement avec la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui a pour mission de mettre les protagonistes autour d’une table de discussions sérieuses pour rechercher une solution à ce conflit». Dans le même contexte, M. Ayachi a rappelé que cette conjoncture et marquée par l’échec du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), après avoir tenté empêcher la participation de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd) au prochain sommet de partenariat Union européenne-Union africaine (UE-UA) à Abidjan (Côte d’Ivoire). Néanmoins, il a estimé que le Maroc persiste dans son entêtement et continue à tenter de défier la communauté internationale, et «pratique la stratégie de la fuite en avant et l’oubli du dossier». En outre, regrettant le soutien de la France au Maroc, M. Ayachi a appelé à ce que «les choses se clarifient de façon définitive et que le Maroc revienne à la raison et engage des négociations sérieuses avec le représentant du peuple sahraoui, le Front Polisario, pour fixer une date du référendum qui permettra au peuple sahraoui de choisir librement son destin». Il a, à ce propos, réitéré l’engagement et le soutien du CNASPS à la cause sahraouie, soulignant l’importance de l’aspect parlementaire pour rappeler la nécessité de respecter le droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés. «Nous avons à chaque fois encouragé la dimension parlementaire dans le soutien à la cause sahraouie», a-t-il dit. Dans ce contexte, a poursuivi M. Ayachi, «cette conférence vise à faire le bilan de ce qui a été fait en matière de solidarité et de soutien au peuple sahraoui de façon très objective et dans la convivialité afin que «le peuple sahraoui puisse concrétiser ses aspirations légitimes». Du côté algérien, outre la participation du CNASPS, une délégation de parlementaires représentant Assemblée populaire nationale (APN) et le Conseil de la nation, prennent part à cette conférence. «La forte participation algérienne démontre toute l’importance qu’accordent les deux chambres du parlement à la cause sahraouie», a indiqué M. Ayachi. Les représentants du peuple ont eu, vendredi dernier, une participation remarquée à la conférence parlementaire, s'est félicité le responsable du CNASPS. Les travaux de la 42e édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO 2017) ont débuté hier à Vitry-sur-Seine dans le sud de la capitale française, Paris, sur le thème : «Autodétermination du peuple sahraoui, Droit inaliénable». Plusieurs thématiques seront à l'ordre du jour de cette conférence, à travers des ateliers et groupes de travail, qui porteront notamment sur la situation politique, les droits de l'homme et les ressources naturelles, ainsi que la construction de l'Etat sahraoui en exil. Les participants devront mettre en évidence les efforts historiques de la RASD et du Front Polisario depuis 1976. (APS)

Délégation parlementaire algérienne :

Pour la création d’une commission interparlementaire

La délégation parlementaire algérienne, participant vendredi à la rencontre sur le Sahara occidental à l’Assemblée nationale française, a proposé la création d’une commission interparlementaire permanente de solidarité avec le peuple sahraoui. «Nous proposons la création d’une commission interparlementaire permanente de solidarité avec le peuple sahraoui, constituée de parlementaires convaincus et solidaires avec la cause sahraouie», a affirmé le président de la commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Emigration de l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif, qui conduit la délégation parlementaire algérienne à la rencontre. Cette commission, dont la direction a été proposée au député français Jean-Paul Lecoq, a-t-il précisé dans son intervention, se réunira chaque année en marge de la tenue de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco) pour «évaluer l’action parlementaire et arrêter toute stratégie à même de faire avancer le processus de règlement juste et durable» au Sahara occidental. Pour le chef de la délégation parlementaire algérienne, constituée de 6 députés et de 5 sénateurs, il est du devoir des parlementaires d’aider les Sahraouis et d’unifier leurs efforts pour que le mouvement de solidarité envers le peuple sahraoui «s’amplifie et se consolide» pour «permettre à ce peuple, privé de liberté, de tracer son destin lui-même». «Il s’agit de mettre nos partenaires parlementaires occidentaux devant leurs responsabilités en attirant leur attention sur les conséquences incalculables de la stratégie marocaine sur la stabilité de la région et les menaces qu’elle fait peser sur la paix et la sécurité», a-t-il fait constater aux participants à cette rencontre initiée par Jean-Paul Lecoq, qui a regroupé plusieurs parlementaires européens et des responsables sahraouis, dont le président du Parlement sahraoui, Khatri Eddouh, et Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario pour l’Europe. Pour Si Afif, la communauté internationale ne peut pas rester «spectatrice et apathique» face à la gravité de la situation «dramatique» du peuple sahraoui, d’où, a-t-il dit, «l’impérieuse nécessité de développer la mobilisation internationale pour briser le silence des uns, mettre un terme à la complicité de certains gouvernements à l’égard du Maroc», préconisant l’exercice de pressions sur le Maroc pour l’arrêt de la répression, le respect des libertés fondamentales et la libération des prisonniers politiques sahraouis. Par ailleurs, il a rappelé que l’Algérie réitère son appui pour un règlement politique «juste et durable» qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Pour sa part, Salah Goudjil, membre du Conseil de la nation, a fait observer que la persécution et la violence des droits de l’Homme au Sahara occidental occupé ont atteint un niveau «tragique» et «intolérable». Cette situation dévoile ainsi, a-t-il expliqué, la responsabilité collective de la communauté internationale qui «éternise le conflit par sa passivité en n’arrivant toujours pas à imposer une solution radicale, juste et équitable», à travers un référendum d’autodétermination. Il a réaffirmé, à cet effet, que l’Algérie «demeure attachée à ses engagements historiques, à sa position de principe de soutien au droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination», appelant le Parlement européen à prendre position et à contribuer «davantage» au règlement de la question du Sahara occidental. Pour le membre du Conseil de la nation, le Maroc reste «par essence un pays colonisateur», rappelant le refus de ce dernier en 1960 de l’indépendance de la Mauritanie, un pays s’inscrivant dans ses velléités colonialistes. (APS)

Poursuite de l'occupation du Sahara occidental

Le rôle des puissances occidentales décrié

Le rôle des puissances occidentales dans le règlement du conflit du Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis 1975, a été décrié vendredi à Paris lors d’une journée d’étude internationale sur la protection des droits de l’Homme dans ce territoire, dernière colonie en Afrique. Lors de cette rencontre, organisée par l’Université de la Sorbonne de Paris en son siège, le professeur Yahia Zoubir, spécialiste du Maghreb et de la question du Sahara occidental, a expliqué qu’en examinant le dossier, à travers toutes les résolutions des Nation unies, tout laisse à indiquer que c’est une question, du point de vue juridique, simple, puisqu’il s’agit de la décolonisation d’un territoire non autonome, donc éligible à l’autodétermination. Mais, a-t-il souligné, l’Onu a échoué dans le règlement de ce conflit où l’on assiste à un blocage du droit international, du fait des positions des puissances occidentales, notamment la France, qui ont donné, selon lui, le feu vert au Maroc pour occuper le Sahara occidental. «Le Maroc a eu l’aval de la France pour occuper le Sahara occidental et j’ai la preuve que les Etats-Unis et l’Espagne ont également donné le feu vert pour cette occupation», a affirmé ce chercheur-enseignant à Kedge Business School de Marseille, relevant les «complicités» des secrétaires généraux de l’Onu dans le blocage que connaît ce dossier depuis 1991. Poussant de façon plus détaillée sa réflexion, Yahia Zoubir a souligné que le blocage commence avec les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu qui prolongent le statu quo en répétant les mentions «mutuellement acceptables», «sans préalable» et «de bonne foi», alors que le Maroc, auquel aucun pays au monde et aucun texte juridique ne lui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, «ne veut pas céder et n’accepte pas» le référendum d’autodétermination préconisé pourtant par l’Onu, a-t-il expliqué. Même, a-t-il poursuivi, la proposition marocaine d’ «autonomie», que la France considère comme «sérieuse», est «illégale», dans le sens, a-t-il expliqué, où la puissance occupante ne jouit d’aucun droit pour faire des propositions dans un conflit de décolonisation. «La proposition de l’autonomie du territoire du Sahara occidental est une violation du droit international», a-t-il soutenu, dénonçant dans ce contexte les violations en matière des droits de l’Homme et le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, malgré la décision de la Cour européenne de justice. Pour sa part, Gianfranco Fattorini, représentant permanent de l’Association américaine de juristes (AAJ) aux Nations unies à Genève, a rappelé à l’assistance, composée d’universitaires, chercheurs, étudiants et membres du mouvement associatif, tous les textes adoptés par l’Onu dans le dossier du Sahara occidental, soutenant que le Sahara occidental est le seul territoire autonome qui ne dispose pas de «puissance administrante» qui devrait rendre annuellement son rapport au secrétaire général de l’Onu, relevant que toutes les résolutions parlent de «territoire sous occupation» et «le seul représentant est le Front Polisario». «Les violations continues du droit international par le Maroc sont très nombreuses et graves», a-t-il fait observer, affirmant que les puissances occidentales qui soutiennent le Maroc «font comme s’il n’y a pas de violations du droit international» au Sahara occidental. C’est la deuxième journée organisée par la Sorbonne, après celle de juin 2016, qui portait sur «la question irrésolue du Sahara occidental», rappelle-t-on. Inscrit depuis 1966 sur la liste des territoires non autonomes, donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, est occupé par le Maroc depuis le 31 octobre 1975, malgré les résolutions des Nations unies qui appellent à l’organisation d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui. (APS)