Le Coin du copiste : Promotion de la langue amazighe

Plusieurs événements qu’organise le Haut commissariat à l’amazighité avec l’infatigable Si Hachemi Assad, son secrétaire général qui parcourt avec sa caravane des régions éloignées, contribuent à la promotion de la langue amazighe élevée au rang de langue officielle dans la nouvelle Constitution. Il s’agit donc pour les initiateurs non pas seulement de vulgariser le plus ancien parler en Algérie, pratiqué à ce jour par bon nombre de populations, mais de l’inscrire à l’intérieur de la vie courante du pays dans le paradigme de la socialisation pour deux raisons primordiales : la première est de faire coexister cette langue avec les autres parlers régionaux avec un objectif d’actualiser le berbère pour le sauver de l’oubli et de la marginalisation et permettre ainsi aux communautés qui le pratiquent d’évoluer au grand jour. La seconde raison est celle de conférer à ce parler vernaculaire dans son authenticité culturelle, un statut à part entière qui pourra le faire entrer dans l’ère de la modernité et des nouvelles technologies de la communication. Ainsi lors de l’ouverture du festival de la poésie amazighe à Illizi, le commissaire général du HCA a tenu à rappeler que la langue berbère constituait un élément fondamental de l’identité algérienne et que l’amazighité était, contrairement à certaines opinions, un facteur de cohésion sociale qui œuvre à rassembler tous les Algériens pour hisser ce patrimoine national à la place qui lui revient de droit, une place qui donnerait plus d’importance à une langue qui existe depuis plusieurs millénaires dans toute l’Afrique du Nord. Sachant le rôle primordial que peut jouer sur le plan linguistique la promotion et la défense de l’amazigh, le HCA multiplie les déplacements, les conférences et les rencontres pour sensibiliser les populations et les rallier à sa cause : «Le HCA déploie d’intenses efforts notamment sur le plan de l’enseignement de tamazight à travers l’ensemble du territoire national, ce qui traduit la volonté politique de l’Etat à réhabiliter et promouvoir la langue amazighe qu’il a constitutionnalisée comme langue officielle», a ajouté M. Assad. «L’ouverture du festival national de la poésie amazighe, qu’organise, à la maison de la culture Othmani-Bali, le HCA avec le concours des ministères de la Culture et du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que d’associations locales, a été marquée par une forte présence de passionnés de la culture amazighe venus apprécier une exposition d’articles de l’artisanat traditionnel et du livre amazigh», peut-on lire dans une dépêche de l’APS. L’équipe du HCA, qui prévoit également un forum de formation pour les guides touristiques et des programmes destinés aux enfants au sein des établissements éducatifs, a reçu un bon accueil, vendredi dernier, de la part du public désireux de connaître toute la richesse et la diversité de la langue amazighe qui peut, grâce à ce regain d’intérêt, s’émanciper dans tous les contextes et s’épanouir et pourquoi pas s’affranchir des lourdeurs de la tradition qui ne peuvent que la figer dans l’oubli.

L. Graba