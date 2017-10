Spectacle Hip-hop à la salle Ibn Zeydoun : Ambiance électrique

Un concert de Hip-hop a été animé vendredi à Alger par quatre rappeurs en herbe, qui ont interprété plusieurs de leurs titres respectifs dans une ambiance électrique créée par un public nombreux de jeunes fans. Collaborant pour la première fois, les rappeurs, «L'Anonyme», «Kami Phénomène» (2e place en 2016, aux «Algerian Music Awards»), «Phobia» et «Didine Clash», d'une moyenne d'âge de 25 ans, se sont succédé sur la scène de la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riadh El Feth, galvanisant un public d'admirateurs qui a vite cédé au relâchement, reprenant en chœur l'intégralité des textes de chansons des différents répertoires, dans une atmosphère euphorique.

Sur des thèmes musicaux repris ou composés marqués par le gros son et les rythmes percutants de la musique Hip-hop, les quatre artistes, investis dans des carrières individuelles depuis une moyenne de cinq ans, ont chanté leurs textes qui traitent des travers de la vie, des difficultés des jeunes dans la société, de la relation avec la mère et de leur amour pour l'Algérie.

Servis par le professionnalisme du «DJ Michael», aux commandes d'une régie de pointe, composée de deux platines et une console de mixage, les artistes, aux «looks» décontractés (survêtements, tee-shirts et casquettes), ont rendu entre autres pièces, «Santa Maria», «Harami» et «Melh el khawa» de Didine Clash, «Tnin ou âchrin (22) redkha» et «Désolé» de l'Anonyme, «Kount» et «Reborn» de Kami Phénomène, dont la sortie de son premier album est imminente, ainsi que «Hayem» et «Pouka» de Phobia. Un duo improvisé a réuni à la fin du spectacle l'Anonyme et Phobia qui ont interprété «Horus», aidés par un public, qui a savouré le spectacle dans la délectation, et dont les voix unies ont intégré la partition.

«A travers nos chansons, nous nous érigeons en porte-voix d'une jeunesse qui n'a pas encore trouvé sa place dans la société», a déclaré Didine Clash, satisfait de l'entrain qu'il a pu susciter chez le public. Sous un éclairage judicieux aux ambiances colorées et les bouffées récurrentes de fumées, le spectacle, conduit dans des atmosphères de grands soirs, a «répondu aux attentes des nombreux fans», dont la plupart d'entre eux, «suivent sur les sites Internet, la carrière des quatre artistes» qui auraient, «obtenu en moyenne, plusieurs millions de clics sur leurs chansons respectives», postées sur les réseaux sociaux, a déclaré «Mic», organisateur autonome de spectacles. «Notre objectif, est de canaliser toutes ses énergies dans la pratique d'une culture urbaine», a-t-il ajouté, confiant également qu'il œuvre à la création d'»Infinity Records», un label au projet visant la promotion des carrières de plusieurs rappeurs qui, pour le moment, «n'existent que sur la toile».

La première partie du spectacle a été assurée par «S.One» et «Med.Z», deux autres jeunes rappeurs, très applaudis par le public, interprétant entre autres, «S'âïb Aâlik» et «Wahed ma amenna» ainsi que «Fristol», «La Noire» et «Retour de flammes» respectivement. Regroupés aux abords de la scène, les nombreux fans, téléphones portables à la main, ont immortalisé plusieurs moments du spectacle, organisé par «Mic» en collaboration avec l'Office Riadh El Feth. (APS)