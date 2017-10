Art contemporain : 1res Rencontres internationales du 26 au 30 octobre à Alger

Une centaine d'artistes plasticiens, algériens et étrangers, spécialisés dans l'art contemporain sont attendus aux 1res Rencontres internationales d'art contemporain et moderne d'Alger (Arta) prévues du 26 au 30 octobre au palais de la culture Moufdi-Zakaria, ont annoncé jeudi dernier les organisateurs. Ces rencontres prévoient une exposition internationale regroupant les œuvres de 52 artistes représentant une vingtaine de pays dont la Tunisie, le Soudan, le Maroc, la Croatie, la France, les Etats-Unis, Cuba, la Chine, le Cameroun ou encore le Bénin.

Une seconde exposition intitulée "Arta Dzayer" est dédiée aux travaux d'une cinquantaine d'artistes algériens représentant la majorité des écoles du 3e art. Cette manifestation sera également une occasion pour aborder des thèmes comme le marché de l'art en Algérie, la problématique des espaces de création et de diffusion, les sources de financement de l'art contemporain.

Des ateliers de réflexion sur la commercialisation et à la promotion internationale ainsi les métiers d'agent artistique et de galeriste sont également au programme. Outre les arts plastiques, les 1res Arta prévoient un espace dédié au livre d'art, animé par une dizaine d'éditeurs.

Ces premières rencontre sont à l'initiative d'un collectif d'artistes et galeristes menés par le plasticien Jaoudet Guessouma et le galeriste Lyes Khelifati, en plus d'autres figures des arts plastiques algériens dont Samia Merzouk, Mustapha Nedjaï ou encore Karim Sergoua.

A travers ces rencontres, les organisateurs ambitionnent de donner plus de "visibilité à l'art contemporain algérien par l'accompagnement des jeunes talents et la promotion des métiers de gestion de l'art". (APS)