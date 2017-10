Arts traditionnels, Halou Dahel au centre culturel Mustapha Kateb : « Miroirs, mes beaux miroirs... »

Dès qu'on se trouve à l'intérieur de la galerie du centre culturel Mustapha-Kateb, notre attention est vite attirée par un spectacle des plus insolites : la plupart des objets exposés sont respectivement sertis de miroirs de dimensions diverses. A telle enseigne qu'on a dû se demander si cela ne traduisait pas, quelque part, une obsession quelque peu cachée chez l'artiste Halou Dahel.

Eh bien, figurez-vous que non ! La signification est tout autre et l'explication en a été fournie par l'artiste elle-même qui plaide pour la présence, somme toute normale, de ce genre d'article — car établie de longue date — dans presque tous les foyers algériens. On a tendance, en effet, à oublier que le miroir a de tout temps, en plus de sa fonctionnalité reconnue, fait office d'objet décoratif fort apprécié dans les mêmes foyers. Cela dit revenons à notre exposition et que voit-on de bien particulier ?

Des miroirs bien sûr, de différentes dimensions, incrustés dans presque chacun des objets d'art artisanal exposés : c'est là une des deux dominantes qui caractérisent on ne peut mieux la thématique de cette exposition organisées par le centre culturel Mustapha-Kateb et présentée par l'artiste Halou Dahel ; l'autre dominante étant la fameuse «khamsa» ou «la main de Fatima» qu'on a l'habitude d'observer un peu partout dans notre contexte culturel et qui est portée presque systématiquement en argent à la campagne. C'est sans doute pour cela que l'on continue à lui conférer ce pouvoir : repousser le mauvais œil. Deux dominantes donc, qui traduisent assez fortement le souci, chez l'artiste, de conférer une «conscience» exclusivement artistique à ces deux objets jusque-là appréhendés sous l'angle sociétal. Quand au résultat, il a, en tout cas, placé sur les «devants de la scène» — ici les cimaises — des articles du plus bel effet sur le regard du visiteur. Bref, en un seul coup d'œil, vous aurez probablement repéré assez vite vos deux domaines d'élection en question.

Dès lors, on devine que le travail de l'artiste est assez considérable puisqu'il lui aura fallu préalablement répertorier et traiter des dizaines d'articles bruts, réalisés à base de tissages ras, de tissus, de bois, de cuir, etc. Après quoi, s'en est suivi l'ajout de multiples éléments tels des miroirs entiers et/ou fragmentés, des morceaux de roseau et de carton peints, etc.



Une diversité des origines ethnographiques relevée



En procédant de sorte à faire appel à différentes techniques telles que le contrecollé ou l'objet peint, l'artiste a opéré des transformations dans le support initial, de façon à lui imprimer une tout autre configuration et cela, sans pour autant oblitérer le matériau de base. La refondation ainsi obtenue confère à l'objet artisanal une nouvelle existence due à une «alchimie» fusionnelle entre le traditionnel et le moderne. Et cette métamorphose de l'objet à caractère purement artisanal en un objet d'art traditionnel, mais remis au goût du jour, cette mise en valeur judicieuse, pour tout dire, ne pouvait émaner que d'une «magicienne» aux doigts de «fée», pour tout dire une artiste au talent affirmé. Quand à la diversité des origines ethniques relevées en chacun des objets exposés, elle reflète non seulement l'extraordinaire richesse et complexité d'une tradition artisanale ancrée depuis des siècles à travers tout le territoire national, mais aussi la jeunesse et l'enthousiasme de l'artiste qui a dû «se démener» corps et âme pour insuffler une dynamique à son travail. Ici on voit bien que l'inspiration puisée de ces différentes sources ethniques a produit ses effets qui, loin de pervertir l'artisanat d'art traditionnel, lui donnent au contraire un nouvel élan.

Toujours est-il, cette exposition casse quelque peu la lassitude engendrée tout en créant un rythme et une harmonie à ne pas négliger. Petit à petit donc, et grâce au talent avéré de quelques artistes à l'image de Halou Dahel, l'artisanat d'art traditionnel algérien est peut-être en train de revenir par la grande porte sur la scène artistique en particulier, dans le paysage culturel en général. Cela nous met d'ores et déjà en posture d'espérer que, d'ici quelques années, les galeries d'exposition de plus en plus nombreuses pourront l'accueillir pour notre plus grand bonheur en tant qu'Algériens.

L'exposition se tiendra jusqu'au 31 décembre 2017.

Kamel Bouslama