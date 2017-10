Les usmistes proches du but

La manche retour de la demi-finale de la Ligue des champions, entre les marocains du WAC et les algériens de l'USM Alger, aura lieu aujourd’hui au stade Mohammed-V de Casablanca. Pratiquement tous les billets ont été écoulés dans un temps record. À l'aller, au stade du 5-Juillet, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 à 0. À vrai dire, il s'agit d'un résultat piège. Ce qui peut profiter à notre représentant.

On peut dire que l’USMA a toutes ses chances pour passer en finale. Ce qui est un objectif largement dans les cordes de nos compatriotes. A l'aller, l'état du terrain n’a pas permis aux poulains de Paul put d'évoluer comme ils avaient l'habitude de le faire. Il faut dire que depuis ce match de la Ligue des champions d'Afrique, ils n'avaient pas joué en championnat national de Ligue1. En effet, les matches contre l'USMH, le MCA, l'USBiskra et l'ESS ont été remis à une date ultérieure. Quatre matches en retard, c'est un peu trop pour une équipe en ce début de saison. La plupart des spécialistes avaient affirmé que le manque de compétition risque de jouer un mauvais tour aux usmistes. Car les matches amicaux ne peuvent pas remplacer la compétition. C'est vrai que l'équipe du belge Paul Put s'est un peu rattrapé en remportant tous ces matches amicaux sur des scores très larges. Le dernier match joué contre le HAC (Hydra) s'était achevé sur le large score sans appel de 8 à 1. Un véritable galop d'entraînement. Néanmoins, il ne peut donner des informations utiles au coach pour malmener et surtout battre cette équipe du WAC qui avait laissé une très bonne impression à Alger. Les usmistes ont quitté Alger jeudi à bord d'un vol spécial. Paul Put pourra donc compter sur toutes les forces de l'équipe, hormis Benkablia blessé. Il a réussi à la dernière minute à récupérer Mohamed Mefath (blessé aux adducteurs), mais aussi Derfalou. La satisfaction de Put, c'est un peu la forme retrouvée de Yaya. Cela a été apparent lors des matches amicaux joués par l'USMA. Avec la pression du public local, rien ne sera facile, mais, ce n'est pas une raison d'abdiquer avant terme. Ce n'est pas dans les habitudes des usmistes. Ils traversent une très bonne forme sur le plan physique surtout. Cela a été apparent lors des matches amicaux. Les marocains, faut-il le préciser, ne sont pas au mieux sur le plan psychologique, surtout après leur élimination en coupe du trône. D'ailleurs, ils étaient obligés de fuir la pression en optant pour la ville de Rabat. Ils ont fui la pression de leur public trop exigeant. Face à l'USMA, il ne veut pas parler d'un éventuel échec. On avait même avancé l'éviction de leur coach Houcine Ammouta. Il a été considéré comme le principal responsable de l'élimination en coupe du Roi. Toutefois, les algériens ne doivent pas accorder beaucoup d'importance à ces informations. Car, il est question de la récupération pour cette demi-finale retour de plusieurs joueurs dont Mohamed Nahiri, Salah-eddine Saïdi, Zoheir Laaroubi, Walid El Korti, Ashraf Benchorka et Naim Araab. Il faut dire que beaucoup de joueurs sont de retour. Par conséquent, il faut se méfier de cette équipe marocaine qui veut ruser pour accéder au prochain tour comme l'avait fait les tunisiens du Club Africain contre le MCA. Il faudra jouer, aujourd'hui, à 100% de ses moyens pour ne pas se faire surprendre par de faux problèmes. Car le principal objectif de cette équipe marocaine du WAC c'est d'accéder à la finale. Ce qui serait une très bonne chose pour elle pouvant lui permettre d'effacer tous ses problèmes. La vigilance est plus qu'indiquée pour nos compatriotes. Ils sont appelés à sortir le grand jeu et se qualifier pour la première fois de leur histoire à la finale de la Ligue des champions d’Afrique comme l'avait fait avant eux les sétifiens de l'ESS. Notons la présence de Saïd Allik, ex-président de l’USMA, invité pour cette rencontre. Il a souhaité à son ancienne équipe de revenir au bercail avec le trophée. Cette rencontre sera officiée par l’arbitre sénégalais Malong Sie Dhiou.

Hamid Gharbi

Allik, invité d’honneur à Casablanca

« Je suis très ému par l’accueil que les fideles supporteurs de l’USM Alger m’ont réservé, à l’aéroport d’Alger, ainsi qu’à l’équipe. C’est une bonne chose. Cela va certainement motiver encore plus les joueurs, qui sont déterminés à revenir avec la qualification pour la finale de la de la ligue des champions d’Afrique. Personnellement, je suis optimiste» a déclaré, aux journalistes présents à l’aéroport international d’Alger avant le départ de la délégation usmiste au Maroc, l’invité d’honneur du club algérois, en l’occurrence l’ancien président Said Allik.

«Je tiens à remercier la direction de l’USM Alger pour ce geste qui me va droit au cœur. Je reste un fidele supporteur de l’USMA et c’est avec un grand plaisir que je me déplace à Casablanca avec l’équipe», a poursuivi Allik, qui a pris part à la réception organisée, jeudi soir, par d’anciens joueurs marocains en l’honneur de la délégation usmiste, en compagnie du président Haddad. Pour rappel, Said Allik a présidé le club de 1994 à 2010. Allik, qui a aussi eu l’occasion d’entraîner le club durant la saison 1992-1993, a évolué en tant que joueur à l’USMA, ainsi qu’à l’USMH et au HAC.

Rédha M.