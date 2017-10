USMH 2 – USMB 0 : El-Harrach souffle, Blida sombre

Pour cette confrontation qui a opposé deux équipes mal en point, soit l’USMB et l’USMH, qui occupent respectivement la dernière et l’avant-dernière place de la Ligue 1-Mobilis, ce sont plutôt les Harrachis qui s’en sont bien sortis avec une précieuse victoire. Les protégés de Hamadi Daou ont ainsi réussi à chasser la guigne en arrachant leur première victoire de la saison. Ce succès leur fera beaucoup de bien et les libèrera en prévision des prochains rendez-vous du championnat.

Pour leur part, Laifaoui et ses camarades ne parviennent pas à sortir la tête de l’eau. Ils enregistrent leur 6e défaite après 8 matches disputés, pour seulement deux matchs nuls enregistrés. Les Blidéens continuent donc de manger leur pain noir en concédant une nouvelle défaite, lourde de conséquences pour la suite des évènements. L’USM El-Harrach entame la partie tambour battant, en exerçant d’entrée de jeu un pressing haut constant sur l’arrière-garde blidéene. Procédant par un jeu court et varié en déviation, en utilisant la largeur du terrain, Mebarki et ses coéquipiers ont mis en difficulté l’équipe adverse. Ils l’acculeront, jusqu’à la pousser à commettre des erreurs. En effet, l’ouverture du score par les Harrachis par le capitaine Bouguèche fait suite à une grossière erreur du portier blidéen Ouadah. Ce dernier manque sa relance, en remettant la balle dans les pieds de l’attaquant harrachie. Celui-ci, d’une frappe sèche du pied gauche, le crucifia (21’). L’USMH doublera la mise quelques minutes plus tard, par son buteur maison Banouh. Ce dernier, bien servi par Bouguèche, trompe la vigilance de deux défenseurs blidéens et met le ballon au fond des filets, devant un Ouadah médusé et qui été déjà sonné après avoir été responsable de l’ouverture du score par Bouguèche (30’). Les Harrachis exultent. Ils ont largement dominé la première mi-temps qui se terminera logiquement à leur avantage. En seconde période, l’entraîneur blidéen apporte des changements tactiques et incorpore Rabti et Hamidi. L’USMB tente de revenir à la marque. Elle joue mieux, mais manque de créativité à l’approche des buts adverses. Les tentatives des Frioui, Rabti, Hamiti et autres demeurent vaines. Bien en place, le bloc défensif harrachi tient bon et repousse toutes les tentatives de l’équipe visiteuse. L’USMH a enfin le sourire, en attendant mieux. L’USMB, pour sa part, bon dernier du championnat, devra faire beaucoup mieux à l’avenir, pour espérer pouvoir assurer son maintien parmi l’élite. Les multiples problèmes auxquels le club est confronté ne présagent rien de positif, à vrai dire. Si des solutions ne sont pas rapidement trouvées, l’USMB va droit dans le mur.

Mohamed-Amine Azzouz