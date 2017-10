Basketball : Mondial 2019 (Qualifications)

Neuf fédérations nationales membres de la Fédération Internationale de basket-ball (Fiba) ont sommé jeudi l'Euroligue de «modifier son calendrier» pour permettre à ses meilleurs joueurs de participer aux qualifications pour le Mondial-2019 qui débutent en novembre.

Le 6 octobre, les clubs d'Euroligue avaient refusé d'avancer au mardi 21 novembre huit matches programmés les jeudi 23 et vendredi 24 novembre, comme le leur demandait la Fiba. «Nous condamnons le refus d'Euroleague Commercial Assets (Ndlr: ECA, la société privée qui gère l'Euroligue) de changer deux journées de compétition et le considérons comme une attaque à visée commerciale contre les équipes nationales, qui met en danger leur existence et compromet leurs chances de qualification pour la Coupe du monde et les jeux Olympiques», affirment les fédérations membres de la Fiba dans un communiqué. Il s'agit des fédérations allemande, grecque, italienne, lituanienne, russe, serbe, espagnole et turque, ayant toutes pour point commun d'être représentées par un voire plusieurs clubs en Euroligue. Elles somment ECA «de modifier son calendrier qui crée un obstacle éviden pour libérer les joueurs» en s'appuyant sur un «engagement» que celle-ci aurait pris en novembre 2016 devant la commission européenne. La société gestionnaire de l'Euroligue, compétition-reine de clubs en Europe, avait réaffirmé début octobre que la proposition de la Fiba «ne résolvait pas les principaux problèmes posés par le calendrier», à savoir principalement l'absence des joueurs de NBA et l'augmentation du nombre des matches à disputer et des voyages à effectuer en peu de jours pendant les «fenêtres internationales». «Les clubs d'Euroligue ne soumettront pas de nouvelles propositions de calendrier pour 2017-2018 aux actionnaires d'ECA», précisait le communiqué. La Fiba et l'Euroligue sont engagées dans un dur conflit à propos du contrôle des compétitions européennes de clubs.