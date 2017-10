Volley-ball : AG extraordinaire de la FAVB

Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), réunis jeudi en session extraordinaire, ont adopté de nouvelles formules de compétition pour les championnats de Division Une dames et messieurs, avec l’objectif de produire des joueurs d’élite d’ici la fin du mandat olympique.

Pour les messieurs, ce nouveau système, qui évoluera au fil des saisons pour arriver à 10 clubs 2020, se jouera en deux phases regroupant 16 équipes réparties en deux poules. La première phase, dont la première journée est prévue fin novembre, se disputera en aller-retour à raison de 14 rencontres par équipe. A l’issue de la 1ère phase, les quatre premiers de chaque poule (A et B) se qualifieront aux play-off qui se disputeront également en aller-retour (14 matchs par équipes), et dont le premier au classement sera sacré champion d’Algérie de la saison 2017-2018. Les huit autres équipes joueront les play-down à l’issue desquels les deux derniers seront rétrogradés en Nationale 2. Le président de la FAVB, Mustapha Lemouchi, a indiqué à l’APS que «le principal objectif de ce changement de système de compétition est d’arriver d’ici 2020, à un championnat performant qui produit des joueurs pour les sélections nationales». «Après avoir étudié les propositions émanant du Collège technique national et de nos techniciens, nous avons conclu qu’un Championnat à 16 équipes n’est pas productif. Nous avons donc décidé de commencer avec 16 clubs pour essayer d’arriver en fin de mandat à un Championnat avec 10 clubs», a-t-il ajouté.

Pour les dames, la «Division Une» sera composée de dix clubs répartis en deux poules de cinq (A et B). La première phase, dont la première journée est prévue les 27 et octobre, se jouera en aller-retour (8 matchs par équipes). Les membres de l’AG ont également convenu d’un nouveau système pour la domiciliation des matchs de Coupe d’Algérie, à savoir la première équipev tirée au sort reçoit lors des premiers tours de qualification. A partir des quarts de finale la qualification se jouera en aller-retour, sauf la finale dont la domiciliation sera désignée par la FAVB. Outre l’adoption des nouvelles formules de compétition, les membres de l’AG ont procédé à l’introduction de nouveaux amendements dans les textes réglementaires qui régissent l’instance fédérale. «Vu l’évolution du volley-ball dans le monde, nous avons été amenés à faire des amendements en adéquation avec cette évolution et la réalité sur le terrain. Toutes les actions entreprises depuis le début de mon mandat, sont au profit des sélections nationales qui représentent la vitrine de volley algérien», a conclu Lemouchi.