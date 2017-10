Crise en Catalogne : BRAS DE FER

À la veille d'un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement espagnol, le bras de fer est total hier entre Madrid et la Catalogne, de plus en plus menacée de voir son autonomie suspendue, et l'UE a clairement écarté l'idée de jouer un rôle de médiateur.

«On ne va pas vous cacher que la situation est préoccupante», a concédé jeudi le président du Conseil européen, Donald Tusk, lors d'un sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles : «Mais il n'y a pas de place, pas d'espace pour une médiation, une initiative ou une action internationales», a-t-il insisté, soutenant ainsi fortement la position de Madrid. «Nous avons tous nos propres émotions, opinions, évaluations, mais d'un point de vue formel il n'y a pas d'espace pour une intervention de l'UE» dans cette crise, a insisté M. Tusk. «Nous soutenons la position du gouvernement espagnol (...) Nous espérons aussi que des solutions pourront être trouvées sur la base de la Constitution espagnole», avait déclaré auparavant Mme Merkel en arrivant à Bruxelles. Les dirigeants européens vont «envoyer» un «message d'unité autour de l'Espagne», avait renchéri le président français, Emmanuel Macron, avant de rencontrer M. Rajoy en fin d'après-midi. Même le Premier ministre belge, Charles Michel, qui avait émis des critiques sur la gestion de la crise par Madrid, en a profité pour démentir tout «incident» diplomatique avec l'Espagne évoqué dans la presse de son pays. Il n'empêche que Carles Puigdemont reste tiraillé. La CUP, son allié-clé d'extrême gauche, qui souhaite la naissance immédiate d'une république catalane indépendante, a appelé à de nouvelles manifestations dès jeudi soir. Et une centaine de militants a aussitôt répondu à l'appel, sous des trombes d'eau, devant la préfecture de Barcelone, aux cris de «dehors les forces d'occupation!» et «Inde-Inde-indépendance». Les milieux économiques le pressent, eux, de reculer. Plus de 900 entreprises ont déjà transféré leur siège social hors de la région depuis le référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre, et le tourisme chute. Si les séparatistes maintiennent pourtant que les 2 millions de Catalans qui ont —selon leurs chiffres- voté «oui» à l'indépendance leur ont conféré un «mandat populaire» pour déclarer l'indépendance, la société catalane est profondément divisé. Par ailleurs, un dirigeant du parti conservateur a assuré hier qu'il restait «de la marge» pour éviter une suspension totale ou partielle de l'autonomie de la Catalogne, où les séparatistes menacent de déclarer l'indépendance. «Tant que l'indépendance n'aura pas été proclamée et si (le président régional Carles Puigdemont) fait marche arrière, il y a de la marge», a déclaré sur la radio Cadena Ser le numéro trois du Parti populaire (PP), Fernando Martinez-Maillo. «M. Puigdemont peut rectifier», tant que la séance plénière du Sénat où la mesure doit être débattue n'aura pas eu lieu, a-t-il ajouté, alors que l'Espagne vit sa plus grave crise politique depuis le retour de la démocratie en 1977.

R. I.