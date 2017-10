Pollution : Un décès sur six en 2015

Notre environnement, élément clé de notre survie, est dangereusement affecté par nos activités. En effet, les milieux (air, sol, eau) sont massivement pollués. Un décès sur six survenu dans le monde en 2015 est lié à la pollution, en particulier à la contamination de l'air, mais aussi de l'eau et des lieux de travail, a-t-on indiqué dans un rapport publié hier dans la revue The Lancet.

«On estime que les maladies causées par la pollution ont été responsables de 9 millions de morts prématurées en 2015 —soit 16% de l'ensemble des décès dans le monde», affirme ce rapport, conlusion de deux ans de travail d'une commission associant la revue médicale britannique, plusieurs organismes internationaux, des ONG et une quarantaine de chercheurs spécialisés dans les questions de santé et d'environnement.

Cette statistique représente, soulignent les auteurs du rapport, «trois fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis, et 15 fois plus que ceux causés par les guerres et toutes les autres formes de violence».

La pollution de l'air (extérieur et intérieur) est responsable à elle seule de 6,5 millions de décès chaque année, principalement à travers des maladies non transmissibles comme les maladies cardiaques, les AVC, le cancer du poumon et les broncho-pneumopathies chroniques obstructives.

Selon l’avant dernier rapport de l’OMS, la qualité de l’air en Algérie est caractérisée par un fort taux de pollution dépassant celui des pays très industrialisés comme l’Allemagne, la France ou même les États-Unis.

Le rapport donne des informations inquiétantes à propos de la qualité de l’air en Algérie. Selon ses termes, notre pays serait classé parmi les pays dont l’air est le plus pollué dans le monde. La pollution de l’air varie dans les zones rurales et semi-urbaines entre 9 et 74 grammes de particule par mètre cube en sachant que la norme fixée par l’OMS est de 10 grammes par mètre cube. Dans les zones urbaines, cette pollution oscille entre 8 et 73 grammes avec une moyenne de 27 grammes.

Paradoxalement, cette étude prouve que, plus on avance vers le Sud du pays, plus les taux de pollution augmentent pour atteindre des seuils critiques dépassant les 75 grammes par mètre cube, soit plus de sept fois la norme. Les zones où la pollution atteint des sommets s’étalent sur un schéma qui va du Mexique à la Chine, en passant par les pays du Maghreb, les pays du Golfe et l’Inde.

En revanche, les régions les moins polluées sont celles situées au Nord et à l’extrême Sud des hémisphères. Les pays Scandinaves, le nord de la Russie ainsi que l’Australie, l’Afrique du Sud et les pays situés à l’extrême sud de l’Amérique latine profitent d’une qualité de l’air dont la pureté est nettement supérieure à la norme fixée par l’OMS.

Le poids économique

Quand à l'eau polluée, elle serait liée à 1,8 million de morts, via un mauvais assainissement ou la contamination des sources, causes de maladies gastro-intestinales et d'infections parasitaires.

La pollution sur le lieu de travail en causerait environ 800.000, via l'exposition à des substances toxiques ou cancérigènes. Et cette évaluation est «probablement sous-estimée», ajoute The Lancet, compte tenu «des nombreux polluants chimiques émergents qui restent encore à identifier».

Le phénomène touche en premier lieu «les populations pauvres et vulnérables», note le rapport. 92% de décès surviennent en effet dans des pays à revenu faible ou moyen et, dans chaque pays, ils concernent davantage les minorités et les populations marginalisées.

Dans les pays en voie d'industrialisation rapide comme l'Inde, le Pakistan, la Chine, Madagascar ou le Kenya, jusqu'à un décès sur quatre pourrait être lié à la pollution.

Le rapport insiste aussi sur le poids économique de ces vies écourtées pour les pays concernés : plus de 4.600 milliards de dollars chaque année, soit l'équivalent de 6,2% de la richesse économique mondiale.

Pour un développement plus vert et durable

Il y a lieu de rappeler que le gouvernement chinois a annoncé tout récemment la mise en place d'un dispositif d'alerte pour surveiller l'état de l'environnement régional et celui des ressources, et pour sanctionner les responsables des dommages causés à l'environnement.

Ce nouveau dispositif se divisera sur trois niveaux : surcharge sur l'environnement et ses ressources, risque et absence de surcharge.

De plus, en fonction des pertes de ressources et des atteintes à l'environnement, les régions en surcharge recevront une alerte rouge ou orange, alors que les régions en risque de surcharge recevront une alerte jaune ou bleue.

Les régions dans lesquelles l'environnement ne présente pas de pollution ni de pertes excessives de ressources seront labellisées zones vertes avec absence d'alerte.

Pour les régions placées en alerte rouge, les autorités gouvernementales cesseront d'approuver les projets touchant à ce secteur, et les entreprises responsables d'atteintes graves à l'environnement et aux ressources feront l'objet de sanctions allant de l'amende à la fermeture, en passant par une

limitation de la production.

Le gouvernement travaillera également à accorder des récompenses aux zones vertes pour les efforts déployés en matière de protection écologique et du développement des droits écologiques, et augmentera également son soutien en termes de financements verts.

La Chine a dit «stop» à la croissance économique aux dépens de l'environnement, en mettant la protection de l'environnement en tête de l'ordre du jour pour assurer un développement plus vert et durable.

