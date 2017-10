Lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent : Plus de fermeté

Le durcissement des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et de la corruption a toujours a été l’une des préoccupations majeures du Président de la République qui en a fait un des axes majeurs de sa profonde réforme des grandes institutions de l’Etat. En ce sens, M. Bouteflika a donné des instructions fermes aux membres du gouvernement réunis le 4 octobre dernier en conseil des ministres consacré à l’examen du projet de la loi de finances 2018, dans le but de consolider l’action de lutte contre ce type de fléaux.

Dans son intervention au sujet des dispositions du projet de loi de finances 2018 traitant de la déclaration du patrimoine et de l’impôt sur la fortune, le Président de la République a en effet recommandé davantage de maîtrise et de fermeté. Il a ainsi exigé que la déclaration de patrimoine, obligatoire pour les responsables et les personnalités politiques soit également élargie à leurs familles et proches, indique t-on de sources concordantes. Celles-ci ajoutent que le Chef de l’Etat a recommandé l’implication de la cellule du traitement du renseignement financier (CTRF) dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’impôt sur la fortune telle que stipulée dans la loi de finances pour 2018.

Les instructions de M. Bouteflika obéissent indéniablement à la logique de combattre très résolument toute tentation de corruption ou de blanchiment d’argent. Des instructions qui s’inscrivent aussi dans le cadre de la consolidation des efforts pour la moralisation de la vie publique.

Dans cette optique, la lutte contre la corruption a été pour rappel à l’avant-garde de l’action de réformes initiées par le président de la République dans le secteur de la Justice. «Grande est notre détermination de lutter contre la corruption sous toutes ses formes et manifestations» avait souligné rappelle t-on le premier magistrat du pays dans son allocution à l’ouverture de l’année judiciaire 2009-2010.

A vrai dire, c’est là un engagement solennel sans cesse réitéré par le Chef de l’Etat depuis sa première élection en 1999 à ce jour. Sur le terrain, le même engagement s’est traduit entre autres par les mises en place d’une législation rigoureuse, à l’exemple de la loi de février 2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption mais aussi d’autres dispositions consolidant cette action ont été incluses dans la Constitution en 2016. Il s’agit plus particulièrement des dispositions en rapport avec la mise en place de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) et dont les membres ont été nommés en septembre 2016 par décret présidentiel.

L’article 202 de la Constitution stipule qu’«il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante placée auprès du Président de la République, il jouit de l'autonomie administrative et financière «. Selon le même article, «l'indépendance de l'Organe est, notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leur mission».

Les missions de cet organe sont définies, pour leur part, dans l'article 203 de la Constitution qui précise qu'il est chargé notamment «de proposer et de contribuer à animer une politique globale de prévention de la corruption, consacrant les principes de l'Etat de droit et reflétant l'intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des biens et des deniers publics».

L'ONPLC adresse au Président de la République un rapport annuel d'évaluation de ses activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, mentionnant les insuffisances qu'il a relevées en la matière et des recommandations proposées, le cas échéant», stipule le même article. Par ailleurs, la justice algérienne est manifestement intransigeante dans son traitement des affaires de corruption. Pour preuve, de 2013 à 2016, le ministère public a été saisi de 3.500 affaires de corruption dangereuses, avait indiqué en juillet dernier, le ministre de la Justice et Garde des sceaux, Tayeb Louh.

Sur un autre volet, le blanchiment d’argent est également au centre d’une lutte sans merci engagée en Algérie. C’est ce que reconnaît d’ailleurs le département d’Etat américain dans son rapport 2017 sur le trafic de drogue et les crimes financiers dans le monde grâce à un contrôle bancaire renforcé.

