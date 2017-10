Mesures contre l’inexploitation des terrains agricoles attribués : La terre à ceux qui la travaillent

«Nous venons d'instaurer des commissions, à travers toutes les wilayas du pays, pour recenser les terrains agricoles attribués depuis cinq à dix ans, et qui ne sont pas exploités à ce jour», a déclaré le ministre de l’Agriculture, lors d'un panel dédié à la sécurité alimentaire et à l’agro-industrie.

En effet, cette inexploitation du foncier a longtemps constitué un véritable casse-tête, empêchant nombre de projets à voir le jour. Une situation qui ne peut durer, promet M. Abdelkader Bouazghi. D’où la réalisation de «l'opération d'assainissement jusqu'au bout, afin de mettre le potentiel foncier au profit de ceux qui veulent travailler dans l'agriculture». L’Etat a investi 3,4 milliards de dinars en vue de réaliser les études nécessaires. Résultat : sur les 853.000 hectares attribués, seuls 31% ont été exploités. Pourtant, insiste le ministre, l'accroissement du potentiel foncier agricole constitue un «élément fondamental pour le renforcement de la base de la sécurité alimentaire du pays». Ne s’arrêtant pas à ce niveau, le département de l’Agriculture vise, dans sa stratégie, à augmenter la superficie agricole utile à 9 millions d'hectares d'ici 2022, contre 8,5 millions d'hectares actuellement, dont 5,7 millions de statut privé. Un objectif, une fois réalisé, qui assurera une «valorisation optimale» de la production nationale. Pour ce faire, s’imposent, comme l’explique M. Bouazghi, une «mobilisation rationnelle» des moyens disponibles, un meilleur ciblage des filières stratégiques pour faire face aux besoins de la population, la réduction progressive des importations pour pouvoir, en définitive, relancer les exportations. Cette démarche sera structurée principalement autour de «l'investissement privé comme nouveau moteur de la croissance agricole».

A ce sujet, le ministre annonce des mégaprojets, à Adrar, El Bayad, Ghardaïa, d’une valeur de 25 milliards de dinars, sont en cours de mise en œuvre avec des investisseurs nationaux et étrangers. 300 investissements sont étudiés 173 projets validés.

Égrenant les prouesses de son secteur, M. Bouazghi commence par une production agricole qui a atteint fin 2016, près de 3.000 milliards de dinars. S’ajoute une surface agricole irriguée de 1,260 million d'hectares à fin 2016, avec des prévisions de 2 millions en 2020.

Quant à la production, le ministre indique, qu’au-delà des statistiques positives réalisées, la dynamique enclenchée «doit être consolidée par le renforcement des capacités de transformation, de conservation et de stockage ainsi que l'amélioration des circuits de production, encadrés par une organisation interprofessionnelle efficace et l'avènement de la grande distribution moderne».

En effet, le secteur agricole aura besoin d’une stratégie des plus efficaces. Donnée aujourd’hui, dans le cadre du nouveau modèle économie de croissance, comme un atout incontournable pour la diversification économique, l’agriculture voit ses défis se multiplier.

Il est notamment question de l’augmentation permanente de la productivité des facteurs de production rares. Si la demande en produits agricoles continue d’augmenter les prochaines décennies, les disponibilités en ces facteurs ne cesseront de baisser, au moins en termes relatifs. Les gains de productivité, eux, ne sont possibles que grâce au progrès technique, à l’amélioration de la coordination entre les acteurs des filières agroalimentaires.

Fouad Irnatene