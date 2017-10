Démarche du gouvernement pour faire face à la crise : Finances et commerce en première ligne

Le commerce, les finances, l'agriculture, le travail et les TIC ont été, jeudi dernier, au centre des débats à la 2e journée de l'Université du FCE organisée à la Safex. Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, lors de son intervention au premier panel, organisé sur le thème : «Organisation des marchés intérieurs, régulation des importations, accord de libre-échange, développement des exportations», a annoncé que «le gouvernement propose de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde volontaristes destinées à orienter les importations à une tendance baissière permettant de passer d'une facture globale d'importation de 40 à 41 milliards de dollars en 2017 à 30 milliards de dollars en 2018».

«Ces mesures porteront sur un relèvement des droits de douanes, le rétablissement des droits de douanes et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur certains produits finis importés», a-t-il indiqué. Mettant à profit cette occasion, M. Benmeradi a exhorté les entreprises à contribuer à la régulation du marché national, en rappelant que depuis la crise financière mondiale de 2008, plusieurs pays ont mis en œuvre des mesures protectionnistes directes et indirectes dont le nombre est d'une moyenne de 600 mesures qui se sont traduites par une baisse du commerce mondial.

Il dira dans ce sens que la régulation devrait consister à satisfaire la demande nationale à partir d'une production nationale, tandis que les importations devraient constituer des appoints nécessaires à la satisfaction de la demande locale. «Depuis l'ouverture économique en Algérie et la fin de monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, la satisfaction de la demande nationale par la production nationale n'a pas joué un rôle d'appoint mais plutôt celui de substitution», ajoute-t-il. Appuyant ses dires, le ministre s’est référé au domaine de l'agroalimentaire et l'industrie des matériaux de construction, en indiquant qu’elles ont enregistré de nombreux investissements sur ces 20 dernières années.

«La contribution de ces deux secteurs dans la couverture de la demande nationale n'a pas cessé de décliner passant de 83% en 2000 à 65% en 2015 pour l'agroalimentaire, et de 70% à 60% durant la même période pour les matériaux de construction», a-t-il dit, avant d’ajouter ensuite : «Cette situation est la conséquence de l'ouverture débridée du commerce extérieur, aux retards pris dans la mise à niveau des entreprises et la faiblesse des stratégies de défense commerciale.»

Le ministre n’a pas manqué de mettre en exergue l’importance de la suspension de l'importation de nombre de marchandises afin, dit-il «de protéger de la production nationale». Benmeradi a reconnu que les exportateurs algériens ne bénéficient pas d'avantages comparatifs par rapport aux pays voisins. «Nous n'avons pas d'excédent à l'exportation. C'est notre grand problème», a-t-il précisé. Des exportateurs soulèvent de nombreux contraintes décourageants. Entre autres entraves, la difficulté de maîtriser les coûts. Il faut créer un statut d'exportateur dès lors que l'acte d'exporter est un métier en soit. De nouveaux outils doivent être introduits également pour augmenter les exportations, notamment en termes de bases de données d'informations.



Raouya : « Le dinar va bien »



Quant au deuxième panel, il est dédié exclusivement à la finance islamique, aux marchés des capitaux et à la fiscalité. Le développement de la finance islamique commence à s’imposer sur les marchés financiers et particulièrement en Algérie. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a affiché la grande volonté des pouvoirs publics de développer ce système financier et son application dans les banques publiques (CNEP, BADR et BDL).

Il a annoncé à cet effet, que ces trois banques vont lancer avant la fin 2017 dans la finance islamique, tout en proposant aux clients des produits bancaires alternatifs conformes aux préceptes de la charia islamique. «Afin de répondre à un segment de la clientèle et de drainer une épargne inactive, dit-il, ces trois banques vont offrir ces produits», avant de rappeler que «le paysage bancaire algérien compte aussi deux banques privées qui proposent à la fois des produits bancaires classiques et une gamme de produits alternatifs, ainsi que des produits conformes à la charia. Aussi nous avons également deux banques activent exclusivement dans la finance islamique depuis quelques années, à savoir Al Baraka Bank et El Salam Bank». En vertu du cadre réglementaire en vigueur, le ministre a fait savoir que «les banques commerciales peuvent, proposer à leur clientèle de nouveaux produits d’épargne et de crédit après l'obtention d'une autorisation préalable de la Banque d'Algérie».

De son côté, le président de l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF), M. Boualem Djebbar, a fait savoir qu’en plus de ces trois banques publiques, d’autres vont intégrer la finance islamique dans la gamme de leurs prestations : «L’année 2018 sera celle de la généralisation de la finance islamique», a-t-il indiqué.

Par ailleurs, en réponse a une question relative à la valeur de la monnaie nationale, M Raouya annonce que le projet de la loi de finances prévoit un taux de change de 1 dollar pour 115 DA jusqu'à 2020 et ce, pour permettre aux entreprises nationales de faire des perspectives.

Il rassure que le dinar va bien. Mettant à profit cette occasion le ministre des Finances n’a pas manqué d’appeler à un effort collectif pour conforter et améliorer la fiscalité ordinaire en la substituant à la fiscalité pétrolière : « Les résultats des recouvrements de la fiscalité ordinaire sont déjà palpables dans la mesure où cette dernière représente une part prépondérante dans le budget de l’Etat puisqu’elle a constitué 64% en 2017 et on attend un bon recouvrement en 2018», a-t-il ajouté.

Makhlouf Ait Ziane