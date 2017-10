Ressources halieutiques : État des lieux

Les huit campagnes d’évaluation des ressources halieutiques, menées depuis 2011 jusqu’à 2017, ont révélé l’existence d’une «stabilité» concernant la richesse halieutique.Ces campagnes d’évaluation des ressources halieutiques ont été réalisées en 2013, 2014, 2015 et 2017, grâce au navire de recherche océanographique algérien Belkacem Grine, acquis dans le cadre du programme d’équipement de l’administration des pêches en 2011. Celles-ci ont couvert tout le littoral national, avec pour objectif de pallier le manque de données, grâces à des mesures directes (campagnes et échantillonnages), et d’ouvrir le débat sur les modalités et la méthode à entreprendre pour l’élaboration d’une démarche cohérente autour des aspects de recherche scientifique et de formation. Cela vise aussi la connaissance de la ressource halieutique démersale (espèces vivant sur le fond de la mer), tant en termes de distribution (indices d’abondance), que de structures démographiques des stocks (distribution en taille et/ou en âge), ainsi que la récolte des données pour la modélisation de la dynamique des espèces étudiées, détaille le ministère. Il s’agit également de l’acquisition de paramètres biologiques (reproduction, structures des tailles, croissance... ), ainsi que la caractérisation du milieu (mesure de la température, la salinité, chlorophylle).

Selon le directeur général de la pêche et de l’aquaculture auprès du ministère de l’Agriculture, M. Taha Hamouche, qui intervenait, jeudi, lors d’un séminaire consacré à l’évaluation des ressources halieutiques mené par le Centre national de recherche, de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), les résultats des précédentes campagnes ont permis de définir les grandes tendances de la répartition des espèces étudiées dans différentes régions, et de préciser les connaissances sur la répartition bathymétrique des espèces ciblés.

Cette action est la deuxième étape du programme qui en comporte trois : l’organisation et définition des protocoles de travail, la réalisation d’une campagne en mer et l’analyse des données en référence aux besoins immédiats définis par les responsables de la gestion des pêches.

En outre, et pour ce qui est de la production halieutique pour l’année 2017, M. Hamouche a rappelé qu’une production abondante des ressources halieutiques a été enregistrée, cette année, par rapport aux années précédentes, notamment pour la sardine, ajoutant que 100.000 tonnes de ressources sont pêchées annuellement depuis 2011.

Concernant cette journée qui avait regroupé experts, scientifiques et professionnels, M. Hamouche a indiqué que l’objectif était de faire le point sur l’état de la ressource halieutique des eaux algériennes, pour, d’une part, aider les décideurs à adapter et à mettre en place des mesures d’exploitation et de gestion de ces ressources, et, d’autre part, d’afficher sa position au niveau international.

Par ailleurs, interrogé par la presse sur la bactérie détectée récemment dans la sardine, le même responsable a tenu à affirmer qu’elle ne constitue aucune menace sur la santé du consommateur, et qu’elle n’est pas généralisée sur toute la sardine. Pour sa part, le coordinateur résident du Système des Nations unies et représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), M. Eric Overvest, a indiqué que le PNUD accompagnait le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche dans l’élaboration de la stratégie de la pêche et de l’agriculture, pour discuter ainsi de la manière visant à donner suite au partenariat entre les deux parties, pour le faire avancer dans une nouvelle phase. «Nous œuvrons à mieux cibler cette stratégie et à définir le actions d’appui, pour protéger les aires marines afin d’éviter la surpêche pour mieux protéger les ressources halieutiques, et d’aider davantage l’Algérie dans la gestion de ses ressources», a-t-il souligné.

