Dialogue de haut niveau Algérie - UE à Bruxelles sur la Sécurité régionale : Unir les forces contre le terrorisme

Les travaux de la 1re session du dialogue de Haut niveau Algérie-Union européenne en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme ont été ouverts, jeudi à Bruxelles. La rencontre co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, vise à lancer un dialogue informel sur les moyens d'«unir les forces» pour lutter contre le terrorisme et «appuyer les efforts de l'Algérie» en matière de stabilisation régionale, a expliqué une source diplomatique.

«L’Algérie jouit d'une expérience mondialement reconnue en matière de lutte contre le terrorisme et pourrait apporter à l'UE une expertise avérée en la matière», a-t-elle ajouté, soulignant que le pays accomplit un travail «considérable» pour sécuriser ses frontières et joue un «rôle de premier plan» dans la stabilisation de la région. «Un appui de l'UE aux efforts de l'Algérie ne pourra qu'être bénéfique pour tout le monde.»

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avait salué mercredi les efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir la stabilité régionale, exprimant sa satisfaction du rôle «important» que joue le pays dans la stabilisation de la Libye et dans la lutte contre le terrorisme. «Nous sommes très satisfaits du travail que l'Algérie accomplit pour la stabilisation de la rive sud de la Méditerranée», a-t-il déclaré. Le président du Parlement européen a souligné, à ce titre, que l'Algérie, qui continue à déployer beaucoup d'efforts pour la stabilisation de la Libye et pour lutter contre le terrorisme, notamment contre «Boko Haram», accomplit un «travail très important», relevant que le pays suit avec «un grand intérêt» ce qui se passe dans les pays du Sahel.



L’Algérie prête à partager son expérience



L'Algérie est «prête» à aider et à partager avec l'UE son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. «L'expérience algérienne en matière de déradicalisation intéresse énormément les Européens. Ils ont besoin de voir comment nous avons procédé et nous sommes prêts à aider et à partager cette expérience», a-t-il déclaré à la presse. Le chef de la diplomatie algérienne a indiqué, dans ce contexte, que le dialogue stratégique Algérie-UE est axé sur «la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent», soulignant que l'Algérie a mis en place «ce genre de mécanisme avec de nombreux grands pays». L’UE et l’Algérie, qui ont convenu de promouvoir un dialogue stratégique et sécuritaire face aux défis communs de sécurité et de développement, ont identifié, lors de cette première session du dialogue de haut niveau sur la sécurité régionale, trois grandes thématiques: «La lutte contre le terrorisme avec la problématique du retour des combattants étrangers, la déradicalisation et la migration illégale. Il s'agit d' «échanger nos approches et nos expériences dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et de réfléchir ensemble sur le meilleur moyen de gérer la problématique de la migration clandestine», a-t-il souligné. La première session de ce dialogue stratégique, a-t-il poursuivi, «nous a permis de définir le cadre dans lequel nous allons travailler, la façon de procéder, mais surtout d'identifier les champs d'action». Les travaux en matière de sécurité régionale se poursuivront au niveau des experts, a fait remarquer le ministre, précisant que la deuxième session de ce dialogue stratégique «aura lieu à Alger dans les six prochains mois». Le ministre s'était entretenu mercredi avec le président du Parlement européen, Antonio Tajani, avec lequel il a eu «un bon échange de vues» sur les questions d'intérêt commun. A l'issue de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité pour l'Algérie et l'UE de «renforcer la coopération» pour «faire face à des défis communs». De son côté, Antonio Tajani, a salué mercredi les efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir la stabilité régionale, exprimant sa satisfaction du rôle «important» que joue le pays dans la stabilisation de la Libye et dans la lutte contre le terrorisme.



Un partenaire clé de l’UE



Le dialogue stratégique Algérie-UE en matière de sécurité régionale est «très important» pour l'Union, a affirmé la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. «C'est un dialogue très important pour l'UE», a-t-elle déclaré à la presse. La chef de la diplomatie européenne a qualifié, à ce titre, l'Algérie de «partenaire clé» de l'UE, «non seulement en Méditerranée, en Afrique du Nord ou au Sahel, mais dans toute l'Afrique». Les premières discussions Algérie-UE entamées ce jeudi sur la sécurité régionale ont été «très importantes» et «très productives», a-t-elle soutenu, faisant remarquer que le travail se poursuivra au niveau «des équipes d'experts» des deux parties. Cette première rencontre vise à lancer un dialogue informel sur les moyens d' «unir les forces» pour lutter contre le terrorisme et «appuyer les efforts de l'Algérie» en matière de stabilisation régionale, a expliqué une source diplomatique.

Depuis plusieurs années, l'Algérie apporte une contribution importante dans la lutte contre le terrorisme et l’instauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité de la région, notamment au Sahel, à travers la sécurisation de ses frontières et en s’appuyant sur sa diplomatie engagée en tant que pays voisin, dans la conduite d'une Médiation internationale au Mali ponctuée par un accord de paix et de réconciliation nationale et l’appui aux efforts visant à stabiliser la Libye.



Pour la mise en œuvre de programmes de soutien au parlement algérien



Les parlementaires algériens et européens ont exprimé leur «satisfaction» de l'intensification des relations parlementaires entre l'UE et l’Algérie, plaidant pour la mise en œuvre par le Parlement européen de programmes de soutien au Parlement algérien, notamment pour «renforcer son rôle dans le cadre de ses activités législatives». «Dans le cadre de nos prérogatives en tant que parlementaires, on œuvrera pour le renforcement de ces projets», a affirmé l'eurodéputé Antonio Panzeri, soulignant que «l'intensification des relations bilatérales est très importante» pour les Européens. Les parlementaires algériens et leurs homologues européens ont exhorté, à ce titre, la Conférence des présidents de groupe au Parlement européen à «s’investir sans délai» sur la question de la création de la Commission parlementaire mixte UE-Algérie, afin de «prendre une décision favorable avant la fin de la présente législature». Dans une déclaration commune adoptée à la fin des travaux, les députés européens et algériens se sont félicités de la tenue, jeudi à Bruxelles, du premier dialogue stratégique et sécuritaire UE-Algérie. Ils considèrent, à ce titre, «impératif» que l’UE et l’Algérie mettent en place des politiques communes visant à favoriser l’intégration régionale et à améliorer la stabilité dans la région euro-méditerranéenne. Les parlementaires des deux rives de la Méditerranée ont mis en avant, à l'occasion, l' «importante contribution» que l'Algérie apporte, depuis des années, à l’instauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, notamment au Sahel. Lors du débat sur les crises actuelles en Méditerranée, notamment sur la Syrie, la Libye et le Sahara occidental, les députés algériens ont réaffirmé la position «ferme» et «constante» de l'Algérie par rapport au conflit au Sahara occidental. Le député Noureddine Ait Hamouda a affirmé, à ce propos, que «le conflit au Sahara occidental est une question de décolonisation qui relève des Nations unies». Se félicitant de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui a conclu le 21 décembre 2016 que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont le peuple a le droit légitime à l’autodétermination, le député Omar Mehsas a souligné la nécessité pour l'UE de respecter le droit européen et le droit international. Les députés européens ont, par ailleurs, accueilli favorablement les dernières réformes adoptées en matière sociale et en particulier concernant la promotion de la femme et de son rôle dans la société algérienne. Ils ont plaidé, en outre, pour la mise en place de mécanismes afin de «favoriser» le dialogue culturel et inter-religieux, «respectueux des spécificités et diversités respectives». Les députés algériens et européens ont convenu également d'accorder un intérêt particulier à la promotion de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Constitution de 2016, réitérant leur soutien à la poursuite des réformes. Sur le plan économique, les parlementaires encouragent l'Algérie à poursuivre sa politique de diversification économique, qui «a déjà produit des résultats appréciables», et souhaitent que l'Algérie et l'UE mettent en place «un partenariat avancé». Les députés algériens et européens ont exhorté l'UE à s’engager à soutenir l’accession de l'Algérie à l'OMC à travers notamment la conclusion d’un accord bilatéral dans ce cadre.



Renforcement de la coopération



La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a réitéré la détermination de l'Union européenne (UE) à voir se matérialiser «pleinement» le potentiel de la coopération sécuritaire avec l'Algérie, «un partenaire régional majeur de l'UE», indique le Service européen de l'action extérieure (SEAE), dans un communiqué. «L’Algérie est un partenaire régional important de l’UE en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation», a déclaré la haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, citée dans le communiqué. Federica Mogherini a exprimé, à l'occasion, son souhait que ce dialogue informel de haut niveau biannuel soit «une plateforme pour renforcer notre coopération». «Leurs échanges ont porté sur les enjeux régionaux, en particulier la situation en Libye et dans la région du Sahel ainsi que sur la lutte contre le terrorisme», ont souligné les services diplomatiques de Mogherini dans le communiqué. Le ministre des Affaires étrangères et la chef de la diplomatie européenne ont convenu de «poursuivre leur collaboration et leur dialogue régulier» sur les thèmes identifiés lors de cette rencontre, à savoir: la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation, y compris dans l'optique de la mise en œuvre des priorités de partenariat conclues entre l'UE et l'Algérie en mars 2017. L'Algérie est «prête» à aider et à partager avec l'UE son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, avait assuré, de son côté, le chef de la diplomatie algérienne. La première session du dialogue de haut niveau Algérie-UE sur la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme s'était poursuivie au niveau des hauts fonctionnaires qui ont exploré les opportunités visant à développer leur coopération pratique en répondant aux défis posés par le terrorisme et la radicalisation.