ELECTIONS LOCALES

Affectation des numéros d’identification aux partis : l’œil vigilant de la HIISE

À une semaine du lancement officiel de la campagne électorale, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) a organisé, jeudi dernier à Alger, le tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes pour l'élection des APC et des APW.

Le tirage au sort a été présidé par les deux vice-présidents de la HIISE, MM. Moussa Yaakoub et Brahim Boudoukha, en présence des présidents ou représentants des partis politiques en lice.

«La numérotation nationale unifiée des listes électorales vise à permettre aux électeurs d'identifier les listes, c’est la pratique en vigueur dans tous les régimes électoraux à travers le monde», a indiqué M. Moussa Yakoub. Cette opération organisée au palais de la culture Moufdi-Zakaria a enregistré la protestation de représentants de certains partis engagés dans cette échéance électorale avec des listes d'alliances et non au nom d'un parti, alors que d'autres ont signalé quelques cas d'irrégularité. M. Yacoub Moussa, qui a su calmer les esprits, a promis de prendre en considération toutes les remarques et les préoccupations soulevées par les représentants des partis. «Je vous invite à déposer des recours auprès de notre instance et nous les étudierons minutieusement conformément à la loi», a-t-il dit.

Il a indiqué, dans ce sens que l'Instance s'est basée sur les listes des partis et alliances élaborées par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Par ailleurs, l'opération a donné lieu aux résultats suivants : le parti du Front de libération nationale (FLN) a hérité du n°05, le Rassemblement national démocratique (RND) du n°03, le Mouvement pour la société et la paix (MSP) du n°44, le Front des forces socialistes (FFS) du n°04, le Front El-Moustakbal du n°19, le Tajamou Amal El Jazair (TAJ) du n°01 et le Mouvement populaire algérien (MPA) du n°13.

Soulignons que les élections locales verront la participation de 165.000 candidats pour les APC et de 16.600 autres pour les APW.

Pas moins de 27 partis sont en lice et sur ce chiffre, seuls 15 partis participent à l'élection des membres de l'APW, a indiqué le président de la permanence de la Hiise d'Alger, Idir Hassaïne.

Trois listes indépendantes sont en lice pour les élections des membres des 57 APC que compte la wilaya d'Alger et réparties sur 13 circonscriptions administratives. Les partis et listes indépendantes se disputeront 1.199 sièges pour les APC et 55 sièges pour l'APW, soit un total de 1.254 sièges, a indiqué Ahmed Bouhamed, directeur de l'administration locale, chargé des élections et des élus. L'APW d'Alger compte, quant à elle, 55 sièges. Le même responsable a fait état de l'ouverture de 5.130 bureaux de vote répartis sur 644 centres de vote au titre du rendez-vous du 23 novembre prochain.

Il convient de souligner, enfin, que le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, avait affirmé que «les préparatifs des prochaines élections locales vont bon train» à travers l’ensemble du territoire national et «tous les moyens humains et matériels sont réunis pour que ce rendez-vous électoral soit à la hauteur des aspirations des citoyens, des instructions du Président de la République et des valeurs constitutionnelles». Pour leur part, les assemblées locales élues auront à relever de nombreux nouveaux défis dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle loi relative aux collectivités locales qui «consacrera la décentralisation de l’application de la nouvelle politique économique et d’un nouveau système fiscal fondé sur l’initiative locale».

Sarah A. Benali Cherif

01 - Tajamou Amal El Jazair (TAJ).

02 - Parti national pour la solidarité et le développement (PNSD).

03 - Rassemblement national démocratique (RND).

04 - Front des forces socialistes (FFS).

05 - Front de libération national (FLN).

06 - Alliance el-feth.

07 - Parti républicain progressiste (PRP).

08 - Parti du médiateur politique (El Wassit).

09 - Parti de l'équité et la proclamation (PEP).

10 - Union pour le rassemblement national (URN).

11 - Front national pour les libertés (FNL).

12 - Alliance Tajamou Amal El Jazair (TAJ).

13 - Mouvement populaire algérien (MPA).

14 - Union nationale pour le développement (UND).

15 - Parti des travailleurs (PT).

16 - Mouvement de l'entente nationale (MEN).

17 - Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ)

18 - Parti de la voie authentique (PVA).

19 - Front El-Moustakbal.

20 - Parti des Jeunes (PJ).

21 - Parti du renouveau et du développement (PRD).

22 - Parti patriotique libre (PPL).

23 - Parti du renouveau algérien (PRA).

24 - Union Ennahda-Adala-Bina.

25 - Mouvement national des travailleurs algériens (MNTA).

26 - Union des forces démocratiques et sociales (El Ittihad).

27 - Mouvement el-Infitah.

28 - Front du militantisme national (FMN).

29 - Parti national algérien.

30 - Parti Fajr el-Jadid (PFJ).

31 - Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).

32 - Mouvement pour la jeunesse et la démocratie (MJD).

33 - Rassemblement patriotique républicain (RPR).

34 - Talaei El-Houriyet.

35 - Parti de l'unité nationale et du développement (PUND).

36 - Front de l'Algérie nouvelle (FAN).

37 - Front national démocratique (FND).

38 - Mouvement El-Islah.

39 - Parti de la victoire nationale (PVN).

40 - Mouvement national d'espérance (MNE).

41 - Front de la bonne gouvernance (FBG).

42 - Ahd 54.

43 - Parti Ennour El Djazairi.

44 - Mouvement de la société pour la paix (MSP).

45 - Front national algérien (FNA).

46 - Front national pour la justice sociale (FNJS).

47 - Parti algérien vert pour le développement (PAVD).

48 - Alliance nationale républicaine (ANR).

49 - Parti socialiste des travailleurs (PST).

50 - Parti El Karama.

51- Front démocratique libre (FDL ).

S. A. B. C.

BÉCHAR

11 PARTIS RETENUS

En attendant la clôture de la révision officielle du fichier électoral, l’heure est aux dernières retouches des préparatifs des élections locales. Une opération supervisée par la commission de wilaya de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections, que l’on veut dans toute sa transparence et sa fiabilité et qui, pour bien de citoyens, permettra de redynamiser le développement local. Pour rappel, la révision exceptionnelle des listes électorales aura permis d’enregistrer 5.842 nouveaux inscrits, alors que 4.000 cartes d’électeurs ont été remises à leur bénéficiaire. Si cette révision s’inscrit dans le cadre d’un assainissement du fichier électoral, l’étude des dossiers des candidats aura également été entreprise dans toute la rigueur et l’application des textes qui régissent les conditions d’inscription sur les listes des deux Assemblées. C’est ainsi que 101 listes ont été retenues pour les élections APC et 11 pour l’APW, pour les 311 sièges APC et 33 APW que compte la wilaya de Béchar. La commune de Béchar compte à elle seule 33 sièges que 8 partis se disputeront et la plus petite commune d’Algérie (M’Ridja) aura 13 sièges à pourvoir que seuls 2 partis convoitent. L’assainissement des dossiers aura permis de constater parfois une double inscription sur des listes électorales ou, le plus souvent, une non-conformité des dossiers des candidats aux conditions d’inscription sur les listes électorales. On notera également une forte présence du FLN, RND, MSP, MPA et TAJ à travers toutes les listes de candidature aux deux Assemblées et à travers les 21 communes que compte la wilaya. Enfin, avant que ne soit lancée la campagne électorale, prévue pour le 9 novembre prochain, le tirage au sort pour l’affichage publicitaire des listes des candidats aura aussi déterminé l’emplacement chronologique des 11 partis en lice et seuls le PJ (Parti de la Jeunesse), le FAN et le FM n’y conserve pas la même place sur les deux listes arrêtées.

Ramdane Bezza

SIDI BEL-ABBèS

16 formations donnent le coup d’envoi

Après la validation des dossiers de candidature et l’officialisation des listes, les 16 formations politiques se préparent déjà et peaufinent leurs stratégies électorales en ciblant bien quelques thèmes accrocheurs pour susciter l’intérêt du citoyen.

Les programmes d’action sont élaborés pour être diffusés et portés à la connaissance de la population qui reste attentive aux intentions des prétendants. Des programmes d’action à soutenir surtout par le travail de proximité, au vu de la spécificité de cette consultation.

Les sollicitations des associations et des personnalités de la région ne manquent pas pour leur éventuelle implication dans cette œuvre d’utilité publique et si déterminante dans la promotion et le développement de la collectivité.

Des débats d’ailleurs sont engagés autour du choix des candidats et de leurs capacités à répondre aux attentes et préoccupations des citoyens.

Dans cette wilaya, l’enjeu réside dans la valorisation de l’effort d’investissement productif en exploitant au mieux les potentialités et ressources existantes.

En clair de futurs élus faisant preuve d’un esprit de management pour motiver les opérateurs potentiels à investir dans les créneaux de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme, les axes prioritaires définis dans la stratégie globale de la wilaya. C’est dire toute la complexité de la tâche des futurs élus dont la gestion obéit aux règles et normes de la proximité.

A. Bellaha



RND

Valoriser l’expérience de gestion



Le Rassemblement national démocratique (RND) participe aux élections locales avec un programme national s’articulant notamment autour de «la promotion du développement local et la participation à la décentralisation», a indiqué hier cette formation politique sur son site internet.

Le RND ambitionne, selon la même source, à travers son programme électoral dont les détails seront publiés les jours à venir, d’«assurer la mise en œuvre d’une gouvernance démocratique et consensuelle des assemblées locales».

Les candidats du RND sont dans leur majorité jeunes, a relevé la même source, ajoutant qu’ils ont aussi dans leur grande majorité un niveau de formation élevé, dont des milliers de diplômés universitaires. Pour ce parti, «beaucoup de candidats ont déjà une expérience de représentation au sein des assemblées élues locales et parfois même du Parlement», ajoutant qu’un grand nombre d’entre eux dispose également d’une «expérience de gestion dans différentes administrations et entreprises». Les candidats du parti ont été choisis par les instances locales du parti, et cela garantit leur proximité avec la population locale, a soutenu cette formation politique.

Le RND a présenté des listes pour l’ensemble des 48 assemblées populaires de wilayas (APW) ainsi que pour 1.521 assemblées populaires communales (APC), selon la même source. (APS)

Tizi Ouzou

RCD : l’homme au cœur des actions



Dans une déclaration postée sur sa page du réseau social Facebook, Malik Hassas, tête de liste RCD à l’APW et coordinateur du bureau régional du parti à Tizi-Ouzou (BR), a fait savoir, dernièrement que son parti ira aux prochaines élections locales avec un programme qui placera l’Homme au cœur de toutes ses actions et qui mettra en valeur les ressources naturelles de la région.

«Nous irons aux prochaines élections locales avec un programme qui placera l’homme au cœur de toutes nos actions et qui mettra en valeur les ressources naturelles de notre région, la Kabylie», a-t-il écrit dans cette déclaration, en indiquant qu’une «hiérarchie des priorités sera adoptée et l’accent sera mis, particulièrement, sur les secteurs qui assurent les besoins élémentaires du citoyen tels que l’accès à l’eau potable — une honte qui perdure et que nous devons régler définitivement durant le prochain mandat—, le droit à un environnement sain, au logement...».

Le coordinateur du bureau régional du RCD a également promis d’accorder une attention particulière à la création de richesses et d’emplois, à travers des facilitations pour la relance des secteurs de l’investissement et du tourisme mais aussi en préservant l’outil de réalisation de notre wilaya mis grandement en péril ces dernières années, précisant toutefois que le programme détaillé que mettrons en œuvre les futurs élus du RCD sera rendu public dans les tout prochains jours avant le coup d’envoi de la campagne électorale prévu le 30 octobre prochain.

Bel. Adrar