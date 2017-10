MDN : Arrestation de 3 éléments de soutien au terrorisme

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, le 18 octobre, trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Aïn Defla (1re Région militaire) et Relizane (2e RM), tandis que d’autres détachements ont découvert et détruit, à Skikda et à Batna (5e RM), une bombe de confection artisanale et une cache contenant des effets de couchage, des vêtements et divers objets», précise un communiqué du MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l'ANP et des éléments des Garde-frontières, en coordination avec les services de Douanes, ont intercepté, à Tlemcen, à Mascara et à Saïda (2e RM), trois narcotrafiquants.