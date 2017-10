Incendies au Portugal : M. Bedoui signe le registre de condoléances

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a signé, jeudi, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances, au siège de l'ambassade du Portugal, suite aux incendies survenus dans le nord du pays et causant d'importantes pertes matérielles et humaines. «Nous avons appris, avec une profonde affliction, la nouvelle des incendies survenus dans le nord de votre pays et causant des pertes matérielles et humaines considérables», a écrit M. Bedoui qui était accompagné du Directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri. «En cette douloureuse épreuve, je vous exprime, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, vous assurant la solidarité de l'Algérie avec le peuple portugais ami face à cette tragédie», a ajouté le ministre de l'Intérieur.