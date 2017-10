Dans la LUCARNE : Il rassure déjà

Il est certain que les spécialistes sont restés sceptiques face à la virulente compagne enclenchée à l'égard de Rabah Madjer. Dès l’annonce de sa nomination en tant qu’entraîneur national par Zetchi, le président de la FAF, on ne l'a pas laissé tranquille.

«Pour qui se prennent-ils ceux qui affirment que Madjer ne peut juridiquement entraîner l'EN du fait qu'il ne dispose pas de diplômes requis pour être nommé sélectionneur national », avait affirmé un supporter algérien. Ils se cachent derrière la loi et notamment les textes régissant ce volet pour tenter de le faire tomber «en pièces». C'est presque une «chasse aux sorcières». On accepte n'importe qui sauf lui. Les raisons restent floues. On ne peut pas barrer la route à un technicien et à plus forte raison un local parce qu'il n'a pas exercé depuis 2006 quand il avait quitté Rayane (Qatar). De plus, ces critiques à son égard pourraient être acceptées si elles n'étaient pas aussi méchantes, gratuites, frisant la jalousie. Dès le départ, on a avancé son salaire. Donc, à y voir plus clair, on n'a pas accepté qu'il soit bien payé ! En oubliant qu’Alcaraz qui doit utiliser une «brouette» pour transporter son argent, a été royalement rémunéré sans que personne en s’en offusque. Ce cas n'intéresse apparemment personne. C'est Madjer et c'est tout ! En dépit de ces attaques sur ses compétences et sa capacité à pouvoir entraîner l'EN, il n’a pas cédé. Quelqu'un d'autre à sa place aurait abdiqué face aux «cris des sirènes». Finalement, il a été installé officiellement au Centre Technique de la FAF comme sélectionneur national, accompagné de ses deux adjoints : Menad et Meziane Ighil. Meddane restera manager-général des Verts et Saâdane conseiller. Du beau monde, peut-on dire, pour tenter de redorer le blason de notre équipe nationale. Là, personne ne peut nier que ce ne sera pas de la «tarte». D'ailleurs, Madjer, qui ne s'est pas caché face au «tribunal» constitué par la presse, en a eu la certitude. Il a, avec son franc- parler habituel, répondu à toutes les questions, même celles qui fâchent. Un autre dans sa situation aurait refusé de répondre n'étant pas obligé de le faire. D'ailleurs, il n'a pas voulu être précis quant au montant de son salaire, seulement qu'il a été déterminé par la FAF elle-même et plus faible que celui d’Alcaraz. Pourquoi, toujours revenir sur cette question qui reste «tabou» un peu par tout dans le monde. On lui a aussi posé une autre question sur ceux qui l'ont nommé à la tête des Verts. C'est à dire qu'il a été désigné en haut lieu. Ce qui sous-entend que c’est un «parachuté». «C'est un honneur d'être ainsi nommé et que l'Etat soit à mes côtés», avait-il affirmé avec une certaine fierté. Les gens de la presse ont trouvé un homme qui ne craint pas l'adversité. Bien au contraire, il les a affronté avec une certaine assurance qui a surpris plus d'un. De plus, il a affirmé qu’il a choisi lui-même ses deux adjoints et aussi Saâdane. Une façon de dire qu’il n’est pas tel «khadra fouk taâm». Madjer est quelqu'un qui a toujours montré ses préférences pour les joueurs locaux et militer pour leur réhabilitation. Ce n'est pas une raison pour autant de prendre sa revanche sur les joueurs évoluant à l'étranger. Car même les locaux sont devenus des «pros» depuis la saison 2010/2011 et l'avènement du professionnalisme. Il a par ailleurs affirmé que c'est lui qui était derrière le venue de trois joueurs pros lorsqu’il était à la tête de la sélection nationale. Par conséquent, il va se comporter de la même manière avec les locaux et les pros sans aucun parti pris. Ils seront traités de la même manière. Tout dépendra de la capacité de chacun sur le terrain. Toute autre considération ne sera pas prise en valeur. De plus, pour le match du Nigeria, il n'a pas l'intention d'apporter beaucoup de changement sur la sélection du fait qu'il n'a pas assez de temps pour apporter les correctifs qui s'imposent. La composante sera faite en concertation avec ses adjoints. Rien ne se fera en solo. C'est ainsi que les Verts peuvent se refaire une nouvelle santé. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque Madjer a parlé d’une «crise profonde» qui traverse notre « jeu à onze ».

Hamid Gharbi