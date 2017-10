madjer Installé officiellement par la FAF : « On relèvera le défi »

Première sortie médiatique réussie face à la presse pour le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer, au Centre technique national de Sidi Moussa. Il s’est montré convaincant, sûr de lui et a répondu sans détours aux différentes questions qui lui ont été posées par les journalistes présents en force pour la circonstance. Il est cependant aussi l’objet de fortes critiques par certains confrères et une frange du public, suite au choix qui s’est porté sur sa personne pour occuper le poste de sélectionneur national après le limogeage de l’espagnol, Lucas Alcaraz.

Accompagné de ses deux adjoints Meziane Ighil et Djamel Menad, il s’est montré courtois, diplomate et convaincu par ses idées. Tout de go, Madjer a tenu à remercier vivement le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et les membres de la Fédération pour la confiance placée en lui et la confiance accordée aux techniciens algériens. Il a fait de même pour ses adjoints Ighil et Menad qui ont accepté de travailler à ses côtés au sein du staff technique des Verts, en précisant que personne n’a interféré dans le choix de ses adjoints qu’il a lui-même choisi. Il a tenu à remercier aussi, Rabah Saâdane, qu’il tenait à avoir à ses côtés aussi au sein du staff. Seulement ce dernier nouvellement installé au poste de DTN par Zetchi, apportera aussi par sa riche expérience et ses compétences, sa contribution au nouveau staff de l’EN en tant que coordinateur. Il a aussi informé que M’hamed Hanniched, l’entraîneur des gardiens de but, fera partie lui aussi du staff, ainsi que Bouras, lui aussi coach des keepers de l’EN. «Ce staff de qualité est une chance pour l’EN. Tout se fera dans une totale concertation générale. On peut faire un immense travail. Je suis confiant. Je promets qu’il n’y aura pas d’échec», rajoutera Madjer.



« Rebâtir une sélection solide et conquérante »



Il dira ensuite : « L’EN est en crise avec la série de mauvais résultats enregistrés ces derniers temps. On veut reconstruire la sélection sur de nouvelles bases solides. On veut lui redonner vie et bâtir une équipe solide et conquérante, qui redonnera le sourire au peuple algérien. Une chose est sûre, on est conscient de la difficile mission qui nous attend mais on sait parfaitement ce qu’on a à faire. On est déterminé à relever le défi. On a des idées et la volonté de les mettre en place pour faire progresser la sélection et l’armer pour qu’elle puisse faire face aux défis qui l’attendent ».



« Redonner confiance aux joueurs »



Il a insisté sur le besoin pressant de redonner confiance aux joueurs, de les rassurer et faire en sorte qu’ils se libèrent psychologiquement du doute qui a gagné le groupe en raison de la série des mauvais résultats enregistrés. «Un grand travail nous attend et j’ai l’intime conviction qu’on peut faire beaucoup de bonnes choses pour faire avancer l’EN. Un bel avenir nous attend inchallah. On est animé de bonne foi. On veut servir notre pays et notre équipe nationale. On est prêt à relever le défi.



« Contrat objectif, demi-finale de la CAN-2019 »



Madjer a fait savoir que le principal objectif qui lui a été fixé dans le contrat qu’il a paraphé est de qualifier l’EN à la CAN-2019 au Cameroun, où il est attendu de lui d’atteindre au moins les demi-finales. Si les résultats suivent, il poursuivra sa mission en prévision des éliminatoires de la CAN-2021 et du Mondial-2022.



« On ne chamboulera pas le groupe, les meilleurs seront là »



Il rajoutera que le vrai travail pour lui et son staff sur tous les plans débutera après la rencontre face au Nigéria, le 10 novembre prochain, pour le compte du dernier match des éliminatoires de la coupe du Monde-2018. À cet effet, il a tenu à indiquer : «On ne chamboulera pas le groupe actuel de l’EN composé des joueurs qui ont l’habitude d’être convoqués. Ce n’est pas encore le moment. Après le Nigéria, on effectuera un travail de sape pour apporter les changements nécessaires, selon notre vision des choses, pour permettre à l’EN d’être encore plus performante sur tous les plans. Les changements interviendront progressivement et en douceur. On choisira les meilleurs ; je dis bien les meilleurs. Qu’ils évoluent en Algérie ou à l’étranger, ils seront traités sur un pied d’égalité. On convoquera les joueurs selon les profils qui nous intéressent pour nous permettre de mettre sur pieds une équipe qui fera parler d’elle inchallah». Le sélectionneur national a réitéré son envie de redonner confiance et la chance aux joueurs locaux, qui sont marginalisés et qui ont les qualités et les moyens de porter les couleurs nationales.



« Je n’ai aucun problème avec les pros »



Il a démenti avoir un quelconque problème avec certains joueurs évoluant à l’étranger, pour répondre à une question d’un confrère à ce propos, à l’exemple de Feghouli. «On va parler aux joueurs pour lesquels j’ai beaucoup de respect et chercher les causes du mal pour trouver des solutions. Il faut un nouveau départ pour notre sélection. Pour cela, on choisira à l’avenir des gladiateurs, surtout que l’Afrique c’est spécial. Il faut trouver la bonne formule pour permettre à l’équipe d’Algérie de s’y imposer. Je tiens à préciser que je n’ai aucun problème avec les joueurs évoluant à l’étranger. Pas du tout», a-t-il tenu à préciser.



« J’ai les diplômes requis pour driver les Verts »



Pour ceux qui critiquent le choix porté sur sa personne pour coacher les Verts parce qu’il est resté loin des terrains pendant de longues années, en plus des voix qui s’élèvent pour contester sa désignation sous prétexte qu’il ne dispose pas des diplômes nécessaires pour être à la tête de l’EN, Madjer serein réplique : «Je ne suis pas étranger au football.

Que se soit sur le terrain lorsque j’ai entrainé l’EN puis l’équipe B du FC Porto, ensuite des équipes au Qatar, où dans les studios, où j’ai aussi beaucoup appris en tant que consultant, pour analyser des matches des championnats de haut niveau. J’ai acquis les connaissances et l’expérience nécessaires, qui me permettent aujourd’hui de revenir à la tête des Verts. Je connais mieux certains contours du football à présent. Je n’ai jamais été loin des terrains. Quant aux diplômes, j’ai tout ce qu’il faut. Un diplôme de la FAF, un autre du MJS en plus de celui que j’ai obtenu à Clairefontaine et signé par Aimé Jacquet. Sans ces qualifications, je n’aurais jamais pu entraîner au Qatar, au Portugal, ni l’EN d’ailleurs. Aussi, je dirais que mon meilleur diplôme, c’est mon riche vécu dans le football».



« J’accepte la critique »



Madjer a affirmé qu’il acceptait la critique qui fait partie du jeu et dont-il il est habitué : «Ma porte restera ouverte à tout le monde, je ne tiens rancune à personne », a-t-il lancé. Il a demandé l’aide de tout le monde et l’union autour de l’EN. «Je donnerai tout pour que la réussite soit au rendez-vous. On veut rassembler. Retroussons les manches et place au travail. Je tiens à remercier tous ceux qui m’encouragent et qui m’apportent leur soutien. Enfin Madjer a réitéré sa volonté d’organiser des stages la première et la dernière semaine de chaque mois avec les internationaux locaux, demandant à ce propos l’aide et la compréhension des clubs.

Mohamed-Amine Azzouz

M. Ould Ali :

« Madjer a le niveau et les qualités pour reconstruire l’EN »



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, en visite d’inspection dans certaines infrastructures sportives de la capitale, a donné son avis sur la nomination de Rabah Madjer à la tête de l’EN, en lieu et place de Lucas Alcaraz.Le MJS qui s’était défendu par le passé de toute ingérence de son ministère dans les affaires courantes de la FAF, a néanmoins salué le choix de la fédération de remettre les destinées de l’EN à des «compétences locales ». «Je suis satisfait de la nomination de Rabah Madjer au poste de sélectionneur de l'équipe nationale car il a le niveau et les qualités pour reconstruire cette équipe et rendre le sourire au peuple algérien. Il est bien outillé pour gérer cette équipe nationale», a-t-il déclaré lors d’une conférence à l’hôtel de l’aéroport, à Dar El Beida. M. El Hadi Ould Ali a estimé que Rabah Madjer est le meilleur choix que pouvait prendre la FAF et s’est expliqué : « Rabah Madjer est une personne respectée et respectable, pas seulement en Algérie mais également à l'étranger. Il a connu des moments de gloire dans sa carrière de joueur sur la scène nationale, africaine et internationale».

En définitive, le MJS a salué tous les choix de la FAF qu’il estime judicieux. «Madjer sera soutenu par deux entraîneurs de qualité, il s'agit de Djamel Menad et Meziane Ighil. Il faut aussi saluer la nomination de Rabah Saadane au poste de directeur technique national (DTN) et Boualem Charef au poste de directeur des équipes nationales (DTN)», rajoute-t-il.

Amar B.