« paysages et portraits dans la collection du musée » au MAMA : œuvres de choix

Sous l’égide du ministère de la Culture, le Musée public national d’art moderne et contemporain (MAMA) organise, jusqu’au 29 octobre, une exposition intitulée «Paysages et portraits dans la collection du musée». Il s’agit d’un florilège de tableaux, dont de plusieurs artistes ayant exposé entre 1968 et 2015.

Cette exposition est un aperçu sur une petite partie des collections du musée qui ont été constituées ces dernières années en grande partie grâce aux dons de généreux collectionneurs. Riche et varié en auteurs, médium et genres artistique, ce patrimoine mérite d’être montré de façon à faire vivre les œuvres en les partageants avec le public compte tenu de la diversité des genres et de la singularité picturale de chaque artiste et des périodes choisies.

Les 24 artistes exposants proposent des œuvres à couper le souffle et qui obligent le visiteur du MAMA à rester davantage plonger dans ces atmosphères où le regard capte l’intensité dans les œuvres placardés sur deux niveaux, et qui témoignent d’une grande richesse culturelle historique, d’émotions et de bouillonnement social.

Pour cette première exposition, la direction du musée a porté son choix sur une sélection d’œuvres portant sur le paysage et le portrait. On peut y observer la diversité des médiums, styles et approches utilisées par les artistes qui donnent à voir des représentations multiples et différentes du paysage et du portrait réalisées à différents moments de leur parcours créatif.

L’exposition qui rassemble des artistes algériens et étrangers en l’occurrence Lazhar Hakkar, Nadja Malhlouf, Nourredine Chegrane, Patrick Altes, Pierre Frailong, Selim Bensaad, Slimane Ouldmohand, Zineddine Bessai, Baya Mahieddine, Mohamed Louail, Besma Djemila Khalfa, Abderrahmane Ouldmohand, Abdelouahab Mokrani, M’hamed Issiakhem, Moncef Guita, Mourad Salem, Moussa Bourdine, Silov Anatoli Alexandrovitch, Sirine Fattouh, Charles Martin, Djamel Djabalah Bellakh, Fares Boukhatem, Halida Boughriet et Kamel Nezzar, propose un échantillon de ces deux genres qui existent dans l’art depuis l’antiquité, et qui continuent à vivre et à exprimer la vie des hommes dans leur environnement, leurs états d’âme et leur relation au monde. Mondialisation, nouvelles technologies, numérique, internet ont généré les transformations sociales, économiques et culturelles qui changent la face du monde ; l’art a évolué vers de nouveaux modes d’expression, de nouveaux regards qui multiplient à une vitesse effrénée la quantité des images que nous consommons. Mais quels que soient les bouleversements que subit la représentation du monde, le portrait comme regard sur nous-mêmes et le paysage comme regard sur notre environnement (naturel ou artificiel) restent présents, sous quelque forme que ce soit, dans l’imaginaire de l’artiste et l’esprit de l’homme en général.

Kader Bentounès