Entretien avec Rachid Khettab, éditeur : « L’environnement technologique est encore en deçà des exigences »

Pour qui commercialisent et/ou collectionnent les livres d'art et les essais, le nom de Rachid Khettab doit certainement évoquer depuis peu une certaine idée de l'édition papier spécialisée, entre autres, dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Depuis nombre d'années à la tête de la maison Dar Khettab à Boudouaou (Boumerdès), ce talentueux éditeur ne cesse, en effet, de nous donner à voir et à lire des livres de qualité parmi les publications les plus récentes, du livre d'artiste à la vulgarisation événementielle, du beau livre à l'ouvrage de fond. Ici, entretien avec Rachid Khettab à propos de la dualité «Internet-édition papier».

El Moudjahid : Des millions de pages remplies de mots, d'images et de sons, accessibles sans limitation d'espace ni de temps et reliées entre elles selon un système «arachnéen», finement tissé, infiniment structuré, et parfois même envahissant... La réalité du web est à l'image de son débit, incontrôlable, changeante, mutant chaque jour un peu plus...Selon vous, en quoi l'émergence de l'internet bouleverse-t-elle le monde de l'édition papier ?

Rachid Khettab : L'émergence de ces technologies de l'information a bouleversé notre manière d'être et nos rapports avec nos semblables immédiats ou lointains (la globalisation). Alors, parler d'un bouleversement du monde de l'édition peut être compris comme une litote. Le web est devenu un outil indispensable à l'exercice de notre profession en amont de notre activité et en aval dans la diffusion de nos produits qui sont les livres. Ce qui donne un plus à l'activité éditoriale et un gain considérable dans la transmission de l'information entre le créateur, l'éditeur et le lecteur. Déjà les technologies de l'information ont créé une révolution dans l'univers de l'imprimerie en général. Ce qui a fait éclater les techniques d'impression en ouvrant l'ère de la numérisation de l'image et du texte...

L'impact —particulièrement pour les pays comme le nôtre— en est encore à ses débuts, mais connaîtra des généralisations qui affecteront les versions en papier du livre. La lenteur de la pénétration des modèles informatiques (cartes à puces, monnaie magnétique etc.) de paiement dans les échanges commerciaux basiques dans notre économie retardent le développement de la numérisation du livre dans notre pays. A cette lenteur, il faut ajouter aussi l'absence de sécurité et de protection de la création. Un ouvrage numérisé mis sur la toile est vite piraté. Alors que deviennent les droits d'auteurs ?



Comment expliquez-vous que l'écrit semble tout de même prédominer dans les usages que l'on net, voire le succès de certaines éditions papier comme la votre, ou même celle de la presse écrite ?

Ce qui affecte l'édition papier aujourd'hui à travers la concurrence que lui dispute la numérisation est semblable à maints égards à ce qui a été vécu par les modèles technologiques industriels le siècle passé : la révolution industrielle et le passage d'un paradigme à un autre. Et comme pour les révolutions scientifiques l'émergence d'un nouveau paradigme n'implique pas obligatoirement la disparition de l'ancien mais la cohabitation de plusieurs modèles en même temps ou du moins jusqu'à la prééminence du nouveau. Je crois que cette prééminence n'est que temporaire et que les anciens usages que l'on continue de pratiquer jusqu'à aujourd'hui, vont disparaître à long terme ou subsisteront comme des formes archaïques de la transmission. On le constate d'ailleurs dans la part toujours grandissante de la version électronique de la presse à l'échelle mondiale. La version numérisée du livre gagne elle aussi du terrain même si chez nous on est encore à «l'âge de pierre» dans le développement des technologies. L'environnement technologique en Algérie est encore en deçà des exigences normatives.



Ne vous semble-t-il pas que de ce point de vue les chaines nationales de télévision -publiques et privées- en sont encore aux balbutiements alors que la presse électronique paraît plus innovante ?

Les techniques de télédiffusion en général sont elles aussi affectés par ces bouleversements technologiques. La révolution cybernétique est passée par là. Il y a un éclatement du monopole du public sur la télévision. De toute façon, même si leurs qualités laissent à désirer, l'apparition des chaînes privées chez nous apporte non seulement une complémentarité aux télévisions publiques mais brise aussi l'hégémonie des télévisions satellitaires du Moyen-Orient ou françaises. L'Algérien est gagnant dans cette affaire mais risque de se déculturer un peu plus. Le risque de déculturation sera moindre dans le cas où la télé algérienne (privée ou publique) le capte avec des programmes plus attractifs et plus ambitieux. L'avenir nous le dira.



Et vous-même, quelle pratique du web avez-vous en tant qu'éditeur ?

Notre pratique du web est insignifiante, nous avons essayé depuis quelques années de nous doter d'un nom dans le domaine web. Cette expérience n'a pas donné de résultats car l'opérateur à qui on s'était adressé nous a juste ouvert une page statique qui n'a pas servi à grand chose. Au terme de trois années de paiement d'abonnement, nous avons abandonné cette expérience. En revanche, depuis quelque temps nous utilisons Facebook pour annoncer nos produits et nous recevons les avis des lecteurs et leurs messages via ce media.

Entretien réalisé par :

Kamel Bouslama

Bio-Exress



Rachid Khettab, sociologue de formation, né au début de la guerre de Libération (1955), diplômé de l'université de Montpellier III (Paul Valéry) et de Paris X-Nanterre, est doctorant en anthropologie sociale et culturelle à l'EHESS de Paris. Il exerça plusieurs métiers. Il crée en 2006 une maison d'édition à Boudouaou, dénommée «Dar Khettab», dont l'ambition est d'offrir des ouvrages de référence dans différents domaines de la culture et de la connaissance.