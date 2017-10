Clôture du 9e festival international de musique symphonique : Une édition distinguée

Après cinq nuits de musique symphonique, la neuvième édition du Festival culturel international de musique symphonique a pris fin, avec plus de 7.000 spectateurs ayant assisté aux soirées où quatorze pays ont participé avec l’Italie comme invitée d’honneur et la présentation d’un programme de haute tenue, riche et varié.



En effet, la 9e édition du festival international de la musique symphonique a baissé les rideaux du majestueux théâtre de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, de la ministre de l’Education nationale et celle de l’environnement ainsi que le diplomate Lakhdar Ibrahimi, invité d’honneur de cette cérémonie de clôture et de quelques représentants diplomatiques accrédités en Algérie. En plus des trois pays au programme varié de cette soirée, au menu un trio espagnol, une chorale syrienne et un ensemble de chambre de Russie. Affichant salle comble comme à chaque concert, la cérémonie de clôture du festival était une occasion de mettre en avant l’un des plus célèbres orchestres du moment, l’ensemble de chambre «Les solistes de Saint-Pétersbourg». Cette soirée a été, riche en émotion et a été marquée par la distinction de plusieurs personnalités. Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika est l’une des personnalités honorées lors de cette soirée. D’autres noms ont été distingués, il s’agit de Ahmed Bouifrou un grand musicien et fondateur du festival international de la musique symphonique. Représentant l'Espagne à la clôture de cette 9e édition de ce festival, le «Trio Fortuny», composé de Marc Heredia Trechs au piano, Joel Bardolet Vilaro et de Pau Codina au violon, a livré une prestation de haute facture en interprétant des classiques de l'opéra espagnol dont «Intermezzo de Goyescas» du compositeur et pianiste Enrique Granados (1867-1916). La Chorale de chambre de l'Institut supérieur de musique de Syrie, composée d’une vingtaine de sopranos et de ténors sous la direction du chef d'orchestre Missak Baghboudarian a, de son côté, gratifié le public de l'Opéra d'Alger d'une brochette de pièces d'opéra classique et de chansons puisées dans le répertoire musical algérien. La formation a puisé également dans le répertoire musical universel et moderne en servant des chansons folkloriques ukrainiennes et tziganes ou encore Blue moon, une chanson écrite en 1934 par le compositeur américain Richard Rodgers. Saluée par un public enthousiaste, la chorale a interprété des chansons très connues des Algériens, notamment Ya rayah, une chanson chaâbi de Dahmane El Harrachi, arrangée et adaptée à l'opéra par le Syrien Nareg Abadjian. Par ailleurs, l’ensemble de chambre «les solistes de saint-Pétersbourg» a offert à l’assistance de l’Opéra d’Alger un concert axé sur des compositions de grands noms de la musique universelle, tels que Piotr Ilitch Tchaïkovski, Dmitri Shostakovich ou Sergueï Rachmaninov. Alors que la seconde partie été marquée par une représentation mêlant la musique de l’orchestre symphonique, conduit par la maestro Mikhaïl Gantvarg aux représentations lyriques de la soprano Beznosova Kristina et du baryton Maximov Andrey. Pas moins de 7.000 personnes ont fait partie de cette aventure lyrique marquée la participation de quatorze pays. Ainsi, les présents de l’Opéra d’Alger ont été sous le charme lors de la cette dernière soirée de la neuvième édition du festival culturel international de la musique symphonique à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaieh, en attendant avec impatience la prochaine édition.

Sihem Oubraham



Ils ont déclaré



M. Azzedine Mihoubi, ministre de la culture :

« un succès »



«J’estime que cette nouvelle édition était un succès. L’engouement qu’a connu l’Opéra d’Alger durant ces cinq jours du festival international de la musique symphonique ne peut que prouver le goût raffiné des habitués qui attendent ce rendez-vous annuel qui est devenu incontournable. Je tiens à souligner aussi que les participants qui ont représenté les différents pays au festival ont offert des spectacles inouïs ce qui reflétait leur haut niveau de professionnalisme ce qui nous incite à une prochaine édition distinguée.»

M. Abdelkader Bouazara, Commissaire du festival :

« Je salue le public qui a permis une telle réussite »



Vous avez accompagné ce festival depuis son lancement, quel est votre bilan aujourd’hui ?

Nous avons pris le chemin avec ce public qui nous a fait confiance, il y avait beaucoup d’engagement, de sérénité, et surtout un savoir faire et le professionnalisme, car notre slogan est « le professionnalisme au service de la culture». Nous avons tout fait, depuis la première édition, ce n’était pas facile après les années noires qu’a traversé notre pays et la tutelle nous a fait confiance. Je salue à cette occasion les musiciens… Pendant les années de braises, nous commencions les concerts à 17 heures, les gens s’inquiétaient et nous posaient la question « pouvez-vous avancer l’heure de 17h à 16h ?», c’était une période où il était difficile de parler de musique et de spectacle à cette période, mais nous avions tenu tête et n’avions pas baissé les bras, c’était notre manière de combattre.

C’est avec cet espoir que nous avons réussi aujourd’hui où nous avons instauré cette tradition nouvelle dans notre société. Au début ,nous avions commencé par un festival local puis national et aujourd’hui a pris d’autre envergures et est devenu international.

Nous avons commencé avec la participation de douze pays que je considère comme pays membres fondateurs de ce festival. Ces pays qui nous ont soutenu durant les 8e et 9e éditions et j’espère réussir, si Dieu le veut, pour fêter le dixième anniversaire qui est très important pour nous.



Justement comment avez vous trouvé le public ?

Le public a grandi depuis la première édition du festival. Je lève mon chapeau en respect pour ce public qui nous a accompagnés durant les neuf éditions du festival qui a commencé par un festival local puis national et devenus international.

Au début il n’y avait pas beaucoup de jeunes, on voyait que des grands connaisseurs de la musique classique, aujourd’hui ce public s’est élargi et des jeunes viennent assister aux concerts de musique symphonique. Je tiens à saluer aussi, par cette occasion, les gens de la presse qui nous ont soutenus et qui ont aussi, sillonné le pays avec nous. Vous nous avez accompagné lors de cette édition qui a pris fin, et vous avez remarqué que les 1.400 places n’ont pas suffit pour le public.



Aviez-vous pensé à la relève et qui tiendra le flambeau ?

Excellente question ! Étant membre fondateur de l’orchestre symphonique national et actuellement je suis à la tête de l’Institut national supérieur de musique, ma mission, après celle de l’activité artistique à travers le pays et à travers le monde. Je suis fièr… nous avons exploré le monde et nous nous somme produit avec les meilleurs orchestre au monde, nous sommes allés jusqu’en Russie, Ukraine, Belgique, Espagne, nous avons joué Cherazed. Nous avons notre propre salle, nous Algériens, lorsque nous avons joué la troisième symphonie de Beethoven intitulé l’héroïque, en Espagne à la Casa mediterraneo, à Alicante elle a été inaugurée par des musiciens de l’orchestre symphonique algérien et elle existe toujours. Donc je vous confirme que la relève est là.

Ahmed Bouifrou, musicien à l’orchestre de l’Opéra :

« Les algériens savent apprécier la belle musique académique »



Quel est votre sentiment d’avoir été distingué ce soir ?

Franchement c’est un pur moment de bonheur auquel je ne m’y attendais pas… je ne vous parle pas de ma surprise quand M. Bouazara m’a appelé pour être présent lors de cette cérémonie de clôture, du coup j’ai pris le dernier vol, mardi soir, et je suis ému d’être là.



Comment vous estimez cette nouvelle édition du festival de la musique symphonique ?

C’est un festival réussi et ce grâce aux efforts de M. Bouazara. Ce qui m’a vraiment et agréablement impressionné, c’est l’engouement de la population. Je tiens à rappeler qu’il y a quelques années des premières éditions de musique classique qui étaient sur invitation, ont offrait des invitations pour inciter les gens à venir aux spectacles mais les gens ne venais pas. Je me souviens, une fois, à la salle El Mouggar il n’y avait que quatre personnes assises en première rangée. Quelques années plus tard je vois plus de 1.400 personnes à l’Opéra d’Alger Boualem Bessaieh et des personnes assises sur des strapontins, des gens debout et d’autres accroupi… cela nous fait plaisir parce qu’on se dit il y a des gens qui savent apprécier la belle musique académique.

Propos recueillis par : S. O.