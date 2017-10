prévention des risques professionnels : La sécurité des travailleurs, un investissement

Environ 150 exposants sont attendus à la Première édition du Salon/Congrès international de la prévention des risques professionnels «PREVENT EXPO 2017», qui se tiendra du 13 au 15 novembre, au palais des Expositions à Alger.

Organisé sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en partenariat avec la Société BATIMATEC, ce Salon à caractère professionnel regroupera l’ensemble des acteurs et agents en charge du système national de prévention des risques et maladies professionnels.

Selon les organisateurs, «cet événement constitue une occasion pour présenter le bilan exhaustif de la démarche globale de politique de prévention des risques professionnels et de l’ensemble des mesures et dispositifs édictés depuis les premières années de l’indépendance de l’Algérie, pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et pour alléger les charges sociales et financières découlant des accidents du travail et des maladies professionnelles».

«L’objectif à travers l’organisation de ce premier rendez-vous du genre en la forme d’un Salon d’exposition et d’un congrès à caractère scientifique est de faire un état des lieux sur le tissu existant en matière de dispositifs et de réglementation ayant trait à la prévention des risques professionnels et de la sécurité industrielle», a indiqué M. Raouf Stiti, PDG de BATIMATEC EXPO, précisant que ce Salon sera une occasion d’informer sur les innovations technologiques et les avancées techniques et législatives apportées de par le monde dans la prévention et la prise en charge des risques professionnels et d’accidents du travail. Pour lui, cette exposition, première du genre à l’échelle nationale, constituera une occasion propice pour faire connaître au public les avancées enregistrées dans différents secteurs d’activité HSE (Hygiène-Sécurité-Environnement), et densifier davantage les relations d’affaires entre les différents acteurs et agents économiques. Ainsi, cette première édition du PREVENT EXPO permettra, d’après les organisateurs, aux participants, principalement les sociétés, les entreprises et autres institutions, de présenter leurs prestations de services en matière de préventions des accidents liés au travail, ainsi que leur gamme de systèmes et d’équipements de protection et de prise en charge, de services et expertises offertes aux entreprises. Cette manifestation prévoit l’organisation, également en parallèle à ses activités, un Congrès portant sur les modalités et moyens de prévention des accidents du travail, ainsi que les maladies professionnelles, un volet qui sera pris en charge par la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs Salariés (CNAS). Il y a lieu de souligner que cette initiative vient à point nommé pour informer et mettre en lumière cette question de la prévention. En effet, le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Kheyat, a annoncé, le mois dernier, la volonté de l'État de promouvoir la politique nationale de prévention des risques professionnels, en adoptant des instruments juridiques et normatifs, à travers la promulgation de nombreux textes à caractère législatif et réglementaire relatifs à ce domaine. Ceci d’autant que la commission chargée de la définition des métiers pénibles dans le cadre de la nouvelle loi du travail, qui a été installée au siège de l’Union générale des travailleurs algériens, qui regroupe toutes les fédérations d’activités économiques, est en passe d’être finalisée et présentée au gouvernement. Une fois ce document établi, celui-ci constituera la feuille de route qui contribuera à jeter les bases d'une liste de maladies et risques professionnels en Algérie puisqu’il traitera de l'amélioration des conditions de travail, de la santé et de la sécurité des travailleurs.

K. H.