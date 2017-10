La Sûreté de la wilaya d’Alger lance une page officielle Facebook : La police à l’écoute

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger viennent de lancer une page officielle sur le réseau social Facebook, dans le but de «promouvoir les moyens interactifs de communication entre la police et les citoyens, notamment les jeunes». Ainsi, cette nouvelle mesure vient confirmer que les services de la Sûreté nationale ne lésinent sur aucun moyen, pour garantir la sécurité des citoyens, dont l’objectif principal demeure préventif. S’inscrivant dans le cadre de travail de proximité qu’entreprend la sûreté de la wilaya d'Alger depuis plusieurs années, cette initiative permettra aux citoyens de faire part de leurs différentes préoccupations liées à la sécurité, à travers cet espace de communication, largement utilisé en Algérie. Cette mesure, qui va en droite ligne avec la politique de communication externe tracée par la DGSN, vise à renforcer les liens avec les citoyens en vue d'accomplir le devoir de sensibilisation, d’une part, et d’intervenir au temps opportun en cas de danger, d’autre part.

Dans cette optique, le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major M. Abdelghani Hamel, avait mis l'accent sur l'importance de l’action de proximité et de sensibilisation envers le citoyen en tant que facteur essentiel de l'équation sécuritaire.

Le DGSN a, à cet effet, souligné la nécessité de renforcer la relation entre «la police et le citoyen», à travers l'intensification des opérations de proximité et de sensibilisation, pour une prise en charge plus efficiente des préoccupations quotidiennes de la population.

«Préserver les acquis réalisés par la police algérienne durant ces dernières années en matière de modernisation et de développement est un élément essentiel dans le renforcement de la relation avec le citoyen, à travers l'intensification des opérations de proximité et la prise en charge de ses préoccupations quotidiennes, ainsi que la consolidation du partenariat avec les associations de la société civile, à l'effet de faire face aux fléaux sociaux», avait précisé M. Hamel, précédemment. En effet, le lancement de cet espace interactif qui, certes, sera d’une grande utilité pour le citoyen, est parmi tant d’autres dispositifs mis en place par les services de la Sûreté nationale qui s’emploient à mobiliser les moyens nécessaires et sophistiqués et des ressources humaines compétentes, pour lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes, et d'assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre du respect des principes des droits de l'homme. Depuis plusieurs années déjà, la DGSN a misé sur la nécessité de former les policiers afin de doter l’Algérie d’une police de proximité, de dialogue et d'apaisement. Une police qui soit à l'écoute des citoyens, qui va vers l'apaisement et non pas à l'affrontement. Pour ce faire, le général major Abdelghani Hamel a rappelé les mesures qu’il avait prises depuis son arrivée à la tête de la DGSN, pour prendre en charge les problèmes et préoccupations des éléments de la police nationale, notamment le statut de la police qui a, a-t-il dit, répondu aux attentes et aspirations de l’ensemble des fonctionnaires de ce corps, outre qu’il a permis à ce corps de se doter des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Sur un autre registre, le DGSN a mis l’accent sur les efforts consentis en vue de rapprocher la police du citoyen, à travers la réalisation de nouvelles structures, ainsi que le renforcement du rôle des sûretés de wilaya dans la gestion, la lutte contre la criminalité et la prise d’initiatives, en concertation avec les autorités locales et les différents partenaires concernés.

Ceci sans oublier l’intérêt accordé aux programmes dans les écoles de formation de la police pour les adapter aux grandes mutations que connaît la société algérienne et dans le monde.

Notons que grâce aux efforts déployés sur le terrain et la mobilisation sans répit des services de sûreté de la wilaya d’Alger, le bilan de leurs interventions pour cette saison estivale, à titre d’exemple, a été qualifié de «satisfaisant et tranquille», par rapport aux années précédentes. En effet, durant cette saison estivale, les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont enregistré une baisse des affaires criminelles de plus de 2%, en comparaison à la même période de 2016.

Kamélia Hadjib