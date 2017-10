Rénovation du vieux bâti à Alger : Un meilleur cadre de vie

«Dans le cadre des opérations de réhabilitation et de rénovation du vieux bâti à Alger, plus de 12.000 postes d'emploi ont été créés et plus de 400 entrepreneurs ont été recrutés», a affirmé le wali d’Alger.

M. Abdelkader Zoukh, qui s’exprimait en marge d'une rencontre qui s’est déroulée au siège de la wilaya, avec les représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, a indiqué que l'enveloppe consacrée à cette opération a en fait «atteint, à ce jour, 4.000 milliards de centimes». Poursuivant ses propos, il a précisé que pour l’année 2018, des sommes supplémentaires seront allouées à la réalisation des travaux de rénovation du vieux bâti dans la wilaya d'Alger. Il est à retenir que les enveloppes affectées aux opérations de réhabilitation de La Casbah sont estimées, à elles seules, à 2.400 milliards de centimes, comme signalé d’ailleurs par le wali d’Alger qui notera dans ce contexte que «les entreprises chargées de ces opérations sont toutes algériennes». Par ailleurs, et à propos du projet visant à assurer la fluidité du trafic routier au niveau de la capitale, le wali a souligné que suite à la création de la joint-venture algéro-espagnole, les études relatives à ce projet de désengorgement de la capitale ont déjà été entamées.

On apprend également que l’ensemble des préparatifs relatifs à cette opération, à l’image de l'installation des panneaux et des câbles, etc., sont, aussi «à pied d'œuvre». D’autre part, et au sujet du tri sélectif des ordures ménagères, le wali d’Alger a mis l’accent sur le fait que le succès de cette opération est tributaire, notamment de l'aide des citoyens. Remarque importante, «pas moins de 800 agents ont été mobilisés — dont des étudiants et des membres d'associations — en vue d'organiser des campagnes de sensibilisation au tri sélectif des ordures et contre le gaspillage au profit des Algérois». Faut-il le rappeler, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées à Alger contre le gaspillage du pain, et pour cause, chaque semaine, ce ne sont pas moins de 4 tonnes de pain qui sont jetées dans les poubelles à Alger.

En marge de cette rencontre ayant réuni le wali avec les représentants du corps diplomatique — une rencontre inscrite dans le cadre du programme «Marhaba» lancé par le ministère des Affaires étrangères depuis quelques années — Abdelkader Zoukh a répondu aux questions posées par la presse nationale, notamment à celle inhérente à «des informations relayées par certaines pages des réseaux sociaux concernant le retrait de l'aide financière accordée par l'UNESCO au profit de La Casbah d’Alger, en tant que patrimoine culturel mondial». À ce propos, le chef de l’exécutif au niveau de la wilaya a qualifié ces allégations d’«infondées».

Le wali fera remarquer également que «l'UNESCO est très satisfaite et confiante quant aux réalisations de l'Algérie en matière de réhabilitation de La Casbah». Cela dit, et concernant la 23e opération de relogement dans la wilaya d'Alger, le wali a affirmé que les préparatifs de cette opération sont actuellement à pied d'œuvre, et que les commissions spécialisées s'attellent à l'examen «minutieux», a-t-il dit, des dossiers des bénéficiaires. À la faveur de cette rencontre, les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique nouvellement accrédités dans notre pays ont exprimé leur admiration de la wilaya d'Alger. Ils se sont également montrés émerveillés, après avoir pris connaissance du contenu du plan stratégique de la wilaya d'Alger visant à faire de la capitale, une ville intelligente. Au préalable, ces diplomates avaient visité une exposition de photographies sur le plan stratégique de développement et de modernisation de la wilaya d'Alger (2015-2035), de même qu’ils ont été conviés à la projection d'un documentaire intitulé Alger, première capitale en Afrique sans bidonville. Les hôtes du wali se sont également rendus à «la promenade des Sablettes», à Hussein Dey, où un exposé leur a été donné sur l'aménagement de la façade maritime de la baie d'Alger et le plan d'aménagement d’Oued El-Harrach.

Soraya Guemmouri