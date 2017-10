Grand angle : Et maintenant ?

L’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, a achevé jeudi la deuxième étape de sa première visite dans la région qui l’a conduit dans les camps de réfugiés sahraouis. À son arrivée, il avait déclaré que «l’objectif de «sa» visite est d’apporter de l’espoir aux sahraouis» et que sa présence dans les camps vise à «s’enquérir de la situation du peuple sahraoui ». Ses entretiens avec les différents responsables sahraouis lui auront certainement permis de se faire une idée exhaustive de la situation et des attentes de ce peuple en lutte pour son indépendance depuis 40 ans. Horst Köhler a aussi sans nul doute pu quantifier la quantité d’efforts à déployer et toutes les difficultés qu’il devra affronter pour la réussite de sa mission. Car bien plus que l’espoir promis, les Sahraouis attendent d’être confortés dans leur droit légitime d’accéder à leur indépendance. Pourtant, la mission de Köhler est des plus simples. Il suffit d’appliquer la légalité internationale et le droit international. Plus simple à dire qu’à faire ? Non, si l’ONU assume ses responsabilités. En fait, la réussite de la mission est tributaire de la volonté de ceux qui ont la charge de chercher une solution au conflit. Et pour ce faire Köhler «doit faire la pression nécessaire sur la France, car l’obstacle c’est l’obstination du Maroc à maintenir l’occupation avec le soutien de la France», comme a souligné le représentant du Front Polisario auprès des Nations-Unies. C’est la démarche à suivre «s’il veut réaliser des progrès dans la recherche d’une solution au conflit du Sahara occidental» selon ce responsable sahraoui. D’autant que le temps a démontré que ce n’est point les Sahraouis qui sont la cause du blocage. Bien au contraire. Ils ont toujours fait preuve de coopération avec les émissaires onusiens. Le président sahraoui, Brahim Ghali, a exprimé une nouvelle fois la disponibilité du Front Polisario à coopérer avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, soulignant que la «partie sahraouie déploiera tous les efforts possibles pour faire aboutir sa mission à condition que la volonté politique existe chez la partie marocaine qui a entravé tous les efforts onusiens, de 1991 à nos jours». C’est pourquoi aussi un appel est lancé une nouvelle fois aux Nations Unies en vue d’accélérer la mise en œuvre de la solution juste et définitive de la question du Sahara occidental à travers le respect du droit inaliénable des Sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance, et la mise en œuvre de la dernière résolution (2351) du Conseil de sécurité de l'ONU. «Je ne pense pas que M. Köhler soit venu pour gaspiller du temps» a estimé le représentant du Front Polisario auprès des Nations-Unies.

Le temps nous dira si oui ou non il a vu juste.

Nadia K.