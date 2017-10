M. Brahim Ghali : « nous allons contribuer à la réussite de sa mission »

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali, a réitéré, jeudi au siège de la présidence du martyr El-Hafid, son engagement à coopérer avec le nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler.

De notre envoyé spécial :

Hichem Hamza



À l’issue de cette réunion, et en présence des membres du gouvernement sahraoui, le président de la RASD a déclaré : «Nous avons souligné le rôle de l’ONU dans la décolonisation. Nous avons exprimé notre disposition et nous allons contribuer pour qu’il réussisse dans sa mission, s’il y a une volonté politique de l’autre part (le royaume marocain, ndlr) qui crée à chaque fois des empêchements à chaque initiative.» Après avoir exprimé la bonne volonté de la République sahraouie de relancer la cause nationale posée depuis 1975, le président Ghali a réitéré, également, son engagement à soutenir tous les membres de l’ONU, dont les cinq membres permanents. À la fin de son allocution, le président sahraoui a mis en exergue le rôle de l’Union africaine (UA), qui est «un facteur primordial» dans la cause sahraouie, notamment que cette instance continentale est considérée comme un partenaire pour l’ONU, dont le but est de mettre un terme à la colonisation du Sahara occidental.



Un message fort du peuple et des membres du Front Polisario



Lors de sa visite aux camps des réfugiés sahraouis, commencée mercredi et terminée jeudi soir, l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, a été accueilli chaleureusement par les Sahraouis qui ont brandi des drapeaux et des pancartes écrites en arabe, en espagnol, en anglais et même en allemand, afin de transmettre le message des Sahraouis et de démontrer avec force leur volonté à récupérer les terres encore colonisées par le makhzen. Les femmes et les enfants ont lancé des slogans qui insistent sur le droit à l’autodétermination. Le vice-président du Conseil consultatif sahraoui (CCS), Aba Mohamed Mouloud Baali, a adressé un message pertinent, tout en insistant sur la nécessité de mettre un terme aux souffrances des Sahraouis qui ne manquaient pas de revendiquer l’application du principe de l’indétermination qui reste un droit absolu, à l’instar des autres peuples du monde. Après avoir rappelé les efforts des envoyés onusiens qui se sont succédé au Sahara occidental et qui ont été voués à l’échec en raison de l’obstination marocaine, le responsable sahraoui a réitéré sa confiance en M. Horst Kohler, tout en exprimant la disponibilité du peuple sahraoui à traiter de nouveau avec l’envoyé onusien. Pour sa part, et dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre avec l’envoyé personnel du SG de l’ONU, Horst Kohler, le président du Parlement, Khatri Addouh, a déclaré que «les Nations unies doivent imposer au Maroc le respect de la légalité internationale et le droit international concernant la question sahraouie, réaffirmant la volonté des responsables sahraouis de coopérer avec M. Kohler sur la base du principe que la question sahraouie relevait d’un processus de décolonisation, un territoire dont le statut postcolonial n’a toujours pas été défini». Dans ce contexte, le président du parlement sahraoui a précisé : «Nous souhaitons la création d’un environnement favorable pour le relance des négociations, et l’amélioration des conditions dans les territoires sahraouis occupés. C’est pourquoi il appartient aux Nations unies de lever l’embargo imposé au Conseil de sécurité et à la Minurso, en vue de libérer les instruments onusiens supposés mettre en application des résolutions des Nations unies portant organisation d’un référendum d’autodétermination au Sahara occidental.» En outre, M. Kohler s’est entretenu à huis clos avec la délégation des négociateurs du plan de règlement du conflit du Sahara occidental établi par l’ONU en 1991. L’entretien s’est tenu en présence du président du Parlement, Khatri Addouh, du coordinateur sahraoui avec la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso), M’Hamed Khedad, du représentant du Front Polisario auprès des Nations unies, Boukhari Ahmed, du ministre de la Défense, Abdelahi Lehbib, et de la Secrétaire générale de l’Union nationale des femmes sahraouies, Fatma Mehdi. L’envoyé personnel du SG de l’ONU a entamé, mercredi matin, une visite de deux jours aux camps de réfugiés sahraouis, en vue de relancer le processus de règlement du conflit du Sahara occidental dans un cadre permettant au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination conformément aux résolutions des Nations unies. M. Kohler, qui a été reçu auparavant par des responsables sahraouis, à son arrivée aux camps de réfugiés, s’est rendu à Aousserd où il a rencontré la première responsable de la wilaya, Meriem Selek Hamada, en présence, notamment des membres du gouvernement, du Parlement, du Conseil consultatif sahraouis et des autorités locales. Première du genre depuis sa nomination par le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, en remplacement de Christopher Ross, la tournée dans la région de M. Kohler a été entamée il y a trois jours au Maroc, où il a été reçu par le roi Mohammed VI et a rencontré le chef du gouvernement Saâd Eddine El-Othmani.

Il est à noter que l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Kohler, est attendu en Algérie et en Mauritanie, après avoir commencé par le royaume chérifien.

H. H.