Prise en charge des catégories vulnérables : Échanges d’expertise et partenariat

L'Algérie et la France ont exprimé leur intérêt à lancer des jumelages entre les deux pays, dans le cadre de la protection sociale des catégories vulnérables, indique le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, dans un communiqué. Cet intérêt a été exprimé dans le cadre de l’audience qu'a accordée la ministre du secteur, Ghania Eddalia, à l'ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt. Mme Eddalia a présenté à l'occasion, la stratégie nationale mise en place par l'Etat algérien pour la prise en charge des catégories vulnérables de la société, ainsi que les efforts fournis dans le but de promouvoir et intégrer les personnes aux besoins spécifiques. Elle a également exprimé son souhait de renforcer les liens entre les deux pays, à travers l'échange d'expertises et d'expérience notamment, dans la formation des formateurs, dans le cadre de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, et l'élaboration de programmes d'enseignement pédagogique les concernant, ainsi que le bénéfice de la formation des cadres du secteur dans le domaine de l'audit social.

Par ailleurs, Mme Ghania Eddalia et la secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Elisabetta Belloni, ont exprimé leur volonté de développer les moyens de coopération dans le domaine social. Lors d'une rencontre au siège du ministère, Mmes Eddalia et Belloni ont exprimé «leur volonté commune de développer les moyens de coopération, en particulier dans le domaine du développement social et la protection et la promotion de la femme», précise la source. Après avoir souligné les fortes relations entre les deux pays, la ministre a présenté «un exposé sur les missions assignées au secteur de la Solidarité nationale, notamment dans le domaine de la protection, l'autonomisation de la femme et la lutte contre la violence à son égard», ajoute le communiqué. Mme Belloni a invité, à l'occasion, la ministre à participer au Forum euro-méditerranéen qui se tiendra, début 2018 en Italie. La secrétaire générale du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mme Elisabetta est en visite de travail en Algérie, dans le cadre des consultations politiques régulières entre les ministères algérien et italien des Affaires étrangères.