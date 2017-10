Grand Angle : Le prix de la guerre

La déroute de Daech continue. Le groupe terroriste a perdu Raqa après des mois de combats qui ont transformé cette ville du nord de la Syrie en un champ de ruines. En fait, ce sont les mêmes images qui s’offrent aux Syriens et au monde, après la libération des villes occupées par Daech. Et si la perte par Daech de ses «bastions» en Syrie conforte ceux qui y voient un signe de l’anéantissement du califat que le groupe voulait créer, et, partant, la fin de la guerre menée sur le terrain, il n’en reste pas moins que cette éventualité pose sur la table aussi l’épineuse question de la reconstruction de ce pays, aujourd’hui en ruine après plus de 6 années d’un conflit destructeur. Et pour cause, outre la mort de milliers de personnes, l’exil de millions d’autres, les dommages causés aux infrastructures économiques sociales et éducatives sont considérables. «Le coût de la reconstruction de la Syrie est estimé à 300 mrds$, cinq fois le PIB de 2010», a indiqué Osama Kadi, président du Groupe de Travail Économique Syrien, en avril 2017. Il ajoute qu’«en supposant que la reconstruction de la Syrie commence en 2018, à une croissance de 4,5%, la reprise pourrait prendre vingt ans». Pour Björn Rother, du département Asie centrale et Moyen-Orient du FMI, «il sera nécessaire d’investir entre 180 à 200 milliards de dollars, pour que la Syrie retrouve son niveau économique d’avant la crise». Si une divergence sur le montant nécessaire à la reconstruction est constatée, les deux experts sont du même avis sur la durée nécessaire à la Syrie pour se remettre des séquelles de ce conflit. Un montant qui toutefois aiguise l’appétit des prédateurs. En effet, si le conflit permet tant qu’il perdure l’enrichissement des marchands de guerre, il faut aussi souligner que le marché de la reconstruction, au regard des sommes nécessaires, sera aussi, sinon plus juteux pour les entreprises ou pays qui seront sélectionnés. Les bailleurs de fonds préparent la reconstruction, qui sera entamée dès que les négociations intersyriennes auront abouti à un accord de paix. Une chose est toutefois sûre, la Syrie, qui sortira ruinée et ravagées par une guerre fratricide, n’aura d’autres recours que l’endettement pour se reconstruire. Autant dire que les dommages causés par le conflit ne disparaîtront pas de sitôt. Ce qui ne manquera pas de donner à la paix retrouvée — qui, espère-t-on, sera durable et définitive — un goût amer. Nadia K.