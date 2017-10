XIXe congrès quinquennal du Parti communiste chinois : Ouverture économique et réforme

La Chine va «s'ouvrir davantage», traiter «équitablement» les firmes étrangères et renforcer le rôle du marché : autant de promesses martelées hier par le président Xi Jinping, à l'heure où l'État-Parti semble conforter son emprise sur la deuxième économie mondiale. «L'ouverture amène le progrès, la fermeture nous ramène en arrière. La Chine ne va pas fermer ses portes, mais s'ouvrir davantage», a assuré M. Xi, lors d'un discours-fleuve ouvrant le XIXe congrès quinquennal du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir.

Le dirigeant, qui doit se voir octroyer un nouveau mandat de cinq ans, semblait ainsi retrouver ses accents de Davos, où il avait défendu, début 2017, la mondialisation et le libre-échange. «Nous assouplirons considérablement les conditions d'accès au marché (...), nous protégerons les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers. Toutes les entreprises enregistrées en Chine seront traitées sur un pied d'égalité», a promis Xi Jinping, sous les ors du palais du Peuple à Pékin.