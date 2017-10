Palestine : fermeture des bureaux d’informations de Cisjordanie

Les forces d'occupation israéliennes ont mené des descentes dans des sociétés de production et d'information palestiniennes de Cisjordanie et fait fermer au moins deux d'entre elles, ont indiqué l'armée et un syndicat palestinien hier.

Les forces d'occupation ont fait fermer pour six mois les bureaux à El-Khalil de Palmedia, Ramsat et Transmedia, trois sociétés de production délivrant des services aux télévisions du mouvement de résistance palestinien Hamas, a dit un responsable du syndicat des journalistes palestiniens. Elles ont saisi du matériel et arrêté deux personnes, y compris le responsable de l'une de ces compagnies, a-t-il ajouté.

Cinq autres sociétés de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'armée israélienne depuis cinquante ans, ont subi les descentes des forces israéliennes, a-t-il indiqué. Les forces d'occupation israéliennes font régulièrement fermer des radios ou des sociétés travaillant dans le secteur des médias au nom de ce qu'elles présentent comme la lutte contre les incitations à la haine.