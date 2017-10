Crise Catalane, Madrid : « Une suspension de l’autonomie est sur la table »

Le gouvernement espagnol a explicitement brandi hier la menace d'une suspension de l'autonomie de la Catalogne, si ses dirigeants séparatistes ne renoncent pas à déclarer l'indépendance, à 24 heures d'un ultime délai fixé en ce sens.

La plus grave crise politique en Espagne depuis que le pays a retrouvé la démocratie en 1977 pourrait donc déboucher sur une reprise en main par le gouvernement central d'une de ses plus riches régions, où vivent 16% des Espagnols, pour éviter une déclaration d'indépendance risquant de déstabiliser l'Europe. Madrid a donné un ultime délai, jusqu'à jeudi 10h00 (8h00 GMT), au président séparatiste de Catalogne Carles Puigdemont, pour qu'il revienne à la légalité, après son refus de dire clairement lundi s'il écartait une déclaration unilatérale d'indépendance.

À défaut, «M. Puigdemont provoquera l'application de l'article 155 de la Constitution», qui permet de suspendre l'autonomie, a prévenu le numéro deux du gouvernement espagnol, Soraya Saenz de Santamaria. «La seule chose que je demande à M. Puigdemont est qu'il agisse avec bon sens et équilibre», a aussi déclaré le chef du gouvernement conservateur, Mariano Rajoy.

Mais Carles Puigdemont ne semblait pas près de bouger. Bien que la Catalogne soit divisée presque à parts égales sur l'indépendance, il estime que les Catalans ont conféré à leur parlement régional, le «mandat» de déclarer l'indépendance, après avoir voté à 90% (et 43% de participation) en faveur de la sécession, lors d'un référendum le 1er octobre.