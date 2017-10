Dans la lucarne : Le grand virage de Zetchi

Il est vrai que les spécialistes et autres observateurs sont en train de suivre avec une attention assez appuyée l'évolution des choses dans notre football. C'est vrai qu'il ne nous reste qu'un seul objectif celui des éliminatoires de la CAN, si on arrivé à se qualifier pour le Cameroun 2019. C'est vrai que cette ultime compétition, avant que les éliminatoires du mondial qatari ne commencent, sera le vrai catalyseur, la rampe de lancement du renouveau du football algérien. On ne le dira jamais assez qu'on a perdu notre temps en continuant à privilégier le coach étranger. Pourtant, on constate qu'en Europe, chaque sélection nationale ou presque est drivée par un entraîneur local. Car il connait mieux que personne son pays, ses joueurs, ses mentalités, mais aussi son penchant et aussi ses «us et coutumes». Tout cela a de l'importance qu'il faudra prendre en considération, eu égard à leur véracité. Cela peut énormément aider dans le choix de joueurs. Dans cette trame de fond, les spécialistes, les puristes et tout simplement ceux qui suivent les «choses» du football national sont en train de déceler un changement notable dans le comportement et la façon d'agir du premier responsable de la FAF. En effet, il vient de faire, contre toute attente, un virage de 180 degrés. Ce changement n’a pas été très bien apprécié, en raison de la persistance des éternels insatisfaits. Ceux qui disent «min dji, n’djouk». Ceux-là, personne n'y peut rien contre eux, puisqu'ils placent toujours la balle très haut n'étant pas les payeurs. Zetchi qui avait donné une grande importance au coach étranger, le considérant comme la panacée qui va sauver le football algérien de la «nasse», vient de rectifier le tir en changeant de politique. Il faut dire «qu'un» chat échaudé craint l'eau froide». Il ne peut plus rééditer le feuilleton Alcaraz qui n'est pas encore terminé. L'espagnol, ayant trouvé la «poule aux œufs d'or», ne veut pas quitter sans prendre la «fertouna». C'est comme cela que ceux qui n'ont rien à proposer se comportent. C'est-à-dire qu'ils ne viennent que pour prendre un «argent mal acquis» en se payant le luxe de donner des leçons aux autres. La situation financière et économique du pays ne permet plus que les «fastes» d'hier soient notre lot quotidien. Ce n'est plus possible de nos jours. Zetchi et son Bureau fédéral ont pris en ligne de compte cette nouvelle vérité du pays et ont aussitôt changé de fusil d'épaule et évité de se faire «chanter» par des entraîneurs étrangers de peu d'envergure. Aujourd'hui, on a changé de politique en prenant en ligne de compte le coach local tout en donnant le primat à la DTN, la DEN et surtout la formation. En soi, il s'agit d'une très bonne chose pour le football de notre pays. On est en train vraiment de valoriser les compétences nationales et dieu seul sait qu’elles existent. Saâdane, Ameur Chafik (adjoint) à la DTN et Boualem Charef, Abdelkrim Benaouda à la DEN ne peuvent que faire du bon travail pour la simple raison qu'ils sont bien «nés chez nous», comme l'a toujours dit la fameuse publicité. Il y a certains qui, apparemment, ne veulent pas que ça marche dans notre football. On n'aime que les «querelles de clocher» qui ne nous mènent qu'à des impasses. Zetchi, qui s'était trompé sur Alcaraz, a remis en route une nouvelle politique où le technicien local aura une importance capitale. Il est certain qu'à terme, cette façon de voir les choses ne peut que nous être profitable lorsqu'on sait que les techniciens locaux ont réussi de très bonnes choses dans notre football. On se rappelle encore le mondial 1982 avec Khalef, Mekhloufi. Dans les éliminatoires, Saâdane, Maouche, Abelouahab (ellah yerhmou) avaient joué aussi un grand rôle. Un grand technicien le restera et ce, malgré le temps qui passe.

Hamid Gharbi