Championnat d’Afrique des nations-2018 au Maroc : Les quatre villes de la compétition connues

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a désigné les 4 villes qui abriteront le championnat d'Afrique des nations CHAN-2018, réservées aux joueurs locaux, du 12 janvier au 4 février prochains. Il s'agit de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, précise la même source. Le Comité d'urgence de la Confédération africaine de football (CAF), sous la présidence d'Ahmad Ahmad, a décidé samedi de confier l'organisation de la 5e édition du CHAN au Maroc, qui s’était porté candidat suite au retrait au Kenya de l'organisation de cette compétition, le 23 septembre dernier à Accra (Ghana), par le Comité exécutif de la CAF qui, conformément aux statuts et au regard des délais, avait le même jour donné mandat au Comité d'urgence pour conduire le processus de sélection d'un nouveau pays hôte. Le CHAN-2018 va rassembler 16 sélections nationales composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. L'Algérie a échoué à se qualifier à ce rendez-vous, éliminée par la Libye (1-2 à l'aller et 1-1 au retour).