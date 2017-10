Ligue 2 (7e journée) : Le leader et son dauphin en appel

Le leader de la Ligue Deux et son dauphin seront en danger à l’occasion de la 7e journée du championnat. Le MO Béjaïa se déplacera à Tlemcen pour croiser le fer avec la formation du WAT, qui flirte avec la zone de relégation depuis l’entame de la saison. Pour espérer prolonger leur invincibilité, les protégés du coach Biskri devront faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration, face à une équipe du Widad en quête de points. De son côté, la JSM Skikda se déplacera à Béjaïa pour affronter l’autre formation phare de la ville de Yemma Gouraya. Une rencontre qui s’annonce passionnante entre deux vieilles connaissances. L’équipe de la JSMB, qui bat de l’aile depuis le début du championnat, est condamnée à la victoire pour espérer rester en course. De leur côté, les poulains de Gomes, meilleure ligne d’attaque du championnat avec onze réalisations, ne vont certainement pas se déplacer au stade de l’Unité Maghrébine dans la peau d’une victime aléatoire. L’AS Ain M’lila accueille, de son côté, le Chabab de Batna. Une équipe aux résultats mitigés. L’occasion pour les joueurs de l’entraîneur Hadjar de glaner trois précieux points et d’améliorer par la même leur position au classement. Par ailleurs, l’ASO, qui pointe au pied du podium, se rendra à Alger pour se mesurer au Raed de Kouba. Invaincue jusque-là, l’équipe de Chlef dispose d’une bonne carte à jouer face au RCK, incapable de signer sa première victoire dans cet exercice. A suivre aussi la rencontre RCR-ASMO. Un derby de l’Oranie ouvert à tous les pronostics. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge, en quête d’une première victoire, reçoit la formation du Mouloudia d’El Eulma. Le Ghali de Mascara, qui connait d’énormes difficultés financières, a l’occasion de se racheter avec son public face à une formation du MCEE, aux résultats en dents de scie.

R. M.

Programme des rencontres :



ASAM - CAB

RCK - ASO

CRBF - MCS

RCR - ASMO

JSMB - JSMS

WAT - MOB

GCM - MCEE

CABBA - ABS