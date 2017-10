Ligue 1 (8e journée) : Le CSC hôte du CRB

Cette journée sera très instructive pour tout le monde. Là, il faudra insister sur l’importance des trois points, notamment pour les équipes occupant les places de strapontin. Il faut dire «qu’à tout seigneur tout honneur».

Le CSC, solide leader avec 16pts, sera en déplacement ce samedi à Alger pour affronter une équipe du CRB qui n’a pas encore perdu depuis l’entame de la saison. A Médéa, il a montré qu’il n’a pas facile de le surprendre. Les constantinois du CSC sont à accréditer d’une prestation de premier plan face aux sétifiens qui se croyaient déjà gagnants, puisqu’ils menaient au score suite à une bévue de Benayad en marquant contre son camp. A deux minutes de la fin de la rencontre, une erreur de Zeghba, le gardien de l’ESS, permettra à Abid d’aller comme une «fusée» avant d’égaliser. Deux minutes plus tard, dans le temps additionnel, sur une balle mal repoussée, Arrouci, l’ex-sétifien, ajouta de loin le deuxième but. Tel est pris qui croyait prendre. La moralité : il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. L’ESS perd ainsi trois précieux points qui auront un poids certain lors du décompte final. Face au CRB, ce ne sera pas facile, même si ces derniers temps, les constantinois ont appris à gagner au 20-Août.

Le choc au stade de Bologhine, entre le MCA et la JSK, promet énormément. Le MCA occupe une peu reluisante position avec seulement six points. Ce qui n’est pas le cas de la JSK. Sa victoire in extremis devant l’USMH lui a permis de grimper un peu au classement général. Certes, le doyen compte un match en moins contre l’USMA (à déterminer), mais il n’a pas le droit à l’erreur cette fois-ci. La victoire est impérative s’il veut reprendre des couleurs et «coller» aux équipes de tête qui commencent à prendre le large. Dix points séparent le CSC, le leader, du MCA. Casoni doit être impitoyable avec ses joueurs qui ratent des buts faciles afin de trouver des solutions dans les avant-postes. Le gardien Chaâl a ramené une certaine sérénité dans la défense algéroise.

Le face-à-face des mal-classés entre l’USMH et l’USMBlida sera comme la dernière chance pour le deux protagonistes. Il est clair que les harrachis seront favoris, mais… Ils ont failli revenir de Tizi-Ouzou avec le point du nul s’ils n’ont pas raté un penalty à la 63e minute. USMBA-PAC et OMédéa-JSSaoura seront suivis avec une attention particulière. Les gars du sud du pays, qui sont positionnés comme dauphins, ne seront pas des «proies» faciles. Ils sont même capables de revenir au bercail avec le plein et surtout «chiper» la première place aux constantinois s’ils commettent un faux pas au stade du 20-Août. Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.

Programme :



Vendredi :

Au stade du 20-Août (16h) : USMH-USMB

À Tadjenanet (15h) : DRBT-NAHD

Samedi :

À Biskra (16h) : USB-MCO

Au stade du 20-Août (16h) CRB-CSC

À (16h) : OLMédéa-JSS

À Bel Abbes (17h) : USMBA-PAC

À Bologhine (17h45) : MCA-JSK

ESS-USMA (match reporté).