Système GPS : Opérationnel dès mars 2018

Du nouveau dans le domaine des télécommunications de l’Armée nationale. Les spécialistes de l’Institut national de cartographie et de télédétection de l’ANP sont en effet sur le point de précéder au lancement du système global de localisation (GPS). Ce système national connaîtra sa phase opérationnelle à partir du 1er mars prochain tiendra à préciser d’entrée le général major Omar Farouk Zerhouni, chef de service de géographie et de télédétection de l’ANP.

S’exprimant en marge d’une rencontre traitant de la contribution de l’INCT à la sécurisation des frontières, le même responsable mettra de l’avant le fait que l’entrée en service du système GPS 100% algérien permettra une meilleure circulation sur l’ensemble du territoire national.

«Le même système sera doté de toutes les données géographiques nécessaires à une géo-localisation des plus optimisées», fera savoir en outre M. Zerhouni. Il expliquera que l’entrée en vigueur du réseau GPS national est aussi liée à la mise en exploitation des 146 stations par satellite réalisées par l’INCT.

Il a également évoqué les 75 stations du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag) qui serviront, selon lui, d’appui pour le lancement nouveau système de localisation national.

D’autres partenaires nationaux du domaine des télécommunications ont aussi contribué à la réussite de ce projet qui sera sans doute d’un impact certain en termes d’amélioration de la circulation sur l’ensemble du territoire algérien. Elaboré par l’experte de l’INCT, le réseau GPS national comprend déjà plus de 3.600 cartes géographiques indiquant avec précision différents localisation du vaste territoire du pays. La conception d’autant de cartes géographiques a été le fruit d’un travail titanesque accompli par l’INCT ayant mobilisé en outre des avions suréquipées pour la définition de quelque 155 points GPS au Sud, à l’extrême Sud algérien et tout au long de nos frontières.



Dispositif électronique pour sécuriser les frontières



Il y a lieu de souligner que l’Institut national de cartographie et de télédétection assure un rôle stratégique en termes de protection du territoire et de sécurisation des frontières. D’une importance capitale pour la stabilité du pays, la mission de la surveillance des frontières est d’ailleurs au centre d’une coordination soutenue entre les différents corps de sécurité que sont les forces de l’ANP, la Gendarmerie nationale, les Douanes algériennes et la DGSN.

En 2016, des responsables représentants ces institutions se sont concertées à Bechar, dans le sud-ouest, en vue d’optimiser les techniques de surveillance des frontières. La stratégie préconisée lors de cette rencontre d’échanges d’informations avait trait au renforcement des techniques électroniques à faire valoir dans le contrôle des frontières.

En ce sens, l’idée d’augmenter le nombre de caméras infrarouge au niveau des différents services de sécurité, postés le long des frontières a été retenue. La décision a été prise pour recourir, en outre, à l’utilisation des radars mobiles mais aussi des drones et des satellites afin de parer à tout genre d’activité criminelle où terroriste au niveau des zones frontalières.

Le recours à ce dispositif électronique, qui viendra compléter l’action des différents services de sécurité mobilisés pour le contrôle des frontières, devrait connaître un déploiement progressif sur le terrain, avait-on recommandé lors de ladite rencontre de concertation tenue l’année dernière à Bechar.

Karim A.